Der Brilltunnel: Unterirdischer Sündenfall

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Orange. Orangefarbene Wände – wie in den 70ern. Kein Retro-Schick, sondern echt. Und auch nicht schick, sondern an manchen Stellen: etwas schmuddelig. So war er, der Brilltunnel. Heute ist er Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Als er 2009 endgültig dichtgemacht wurde, galt er längst als stadtplanerische Sünde. Dabei erlaubte er den schnellen Wechsel zwischen Innenstadt und Faulenquartier, den schnellen Weg zur Bus- und Bahnhaltestelle. Ohne Ampelstopp. Einfach Treppe – oder ganz früher: Rolltreppe – runter, durchgehen, ankommen. Oder auf dem Weg eben noch zum Imbiss gehen, eine Zeitung kaufen, Zigaretten holen. Zur Sparkasse reingehen, ins Kaufhaus, zur Reinigung. Etwa 25.000 Menschen gingen hier Tag für Tag durch. Bis im November 2009 die Zugänge verschlossen wurden. Erst mit Spanplatten. Später mit Betondeckeln.

Pläne für eine unterirdische Disco zerschlugen sich in der Folgezeit; der Beirat war dagegen, die Auflagen waren hoch. Heute versorgen Luftschächte den etwa 2 500 Quadratmeter großen Tunnel mit Frischluft, man weiß ja nie. Aber im Grunde ist die unterirdische Passage Geschichte.

Anno 1928 war an der Brillkreuzung Bremens erste Ampel aufgestellt worden. Der Brill – ein Knotenpunkt, der aber auch etwas Trennendes hat. Er wirkt wie eine Grenze zwischen Obern- und Hutfilterstraße und dem Faulenquartier. Dabei steht der Name „Am Brill“ für „Öffnung“ – ein schmaler Durchlass ist damit ursprünglich gemeint gewesen, der Name geht auf eine Pforte in der Stadtmauer aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück.

Öffnenden Charakter sollte auch der Tunnel haben. „Mit dem Fußgängertunnel unter dem Brill hat Bremen eine neue Attraktion erhalten.“ So jedenfalls jubelte die Lokalpresse, nachdem SPD-Bausenator Wilhelm Blase (1909 bis 1994) am 5. Oktober 1968 die umgestaltete Brillkreuzung freigegeben hatte. Oben frei fließender Verkehr mit Autos, Bussen und Bahnen, unten die Fußgänger – das war der Plan gewesen. Doch nicht alle Fußgänger mochten den unteridischen Weg nehmen.

Zum Ende hin zogen sich mehr und mehr Mieter zurück. Nachdem die Sparkasse ihren Zugang im Tunnel geschlossen hatte, ging es endgültig bergab. Müll und Graffiti, Schmutz und Hinterlassenschaften von Drogensüchtigen prägten schließlich das Bild der Passage. Kein schöner Anblick und eher Angstort als Öffnung.

In regelmäßigen Abständen kontrolliert das Amt für Straßen und Verkehr heute, ob die Welt im verschlossenen Brilltunnel noch in Ordnung ist. Es soll ja kein Wasser eindringen, es soll sich keine Rattenplage entwickeln können – um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Die Lüftungsanlage muss funktionieren, die Notbeleuchtung ebenso. Alles soll intakt bleiben. Schließlich spielt der Tunnel mit seinem Beton nach wie vor eine tragende Rolle – für die Kreuzung, die über ihm liegt.

Serie „Verschwunden“ in Bremen:

Der Rutenhof am Domshof

Der Fangturm

Das „Amerika-Haus“

Bremer Freimarkt in der Neustadt

Die „Jacobihalle“ in der Innenstadt

Das „Regina“ in Walle

Hillmanns Hotel

Das Bremer Zentralbad

Die ovale Wurstbude auf Reisen

Das Ronning-Haus in der Sögestraße

Das Jacobs-Stammhaus

Kleine Helle

Die „Neue Börse“ am Marktplatz

Denkmalpfleger sorgt sich um Nachkriegsarchitektur

Das Katharinenkloster der Dominikaner

Das Lloydgebäude an der Papenstraße

Das „Kornhaus“ an der Langenstraße

Der „Opel-Turm“ am Hauptbahnhof

Das „Essighaus“ an der Langenstraße

Aquarium und Terrarium des Übersee-Museums

Warum dem Roland zeitweilig das Schutzgitter fehlte

Die St.-Ansgarii-Kirche