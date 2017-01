Agentur für Arbeit: Unterbeschäftigung steigt

Immer mehr Asylbewerber arbeitslos

+ © Martin Kowalewski Götz von Einem zeigt die sinkende Arbeitslosigkeit in Bremerhaven. Die hängt aber mit dem mutmaßlichen Sozialbetrug in der Seestadt zusammen. © Martin Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. 35.135 Menschen waren im Dezember 2016 im Bundesland Bremen arbeitslos. Das teilte die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven am Dienstag mit. Im Vormonat waren es noch 34.700. Die Arbeitslosenquote stieg von 10,0 auf 10,1 Prozent.

„Zum Jahresende gab es einen leichten saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Ursachen dafür liegen unter anderem im Auslaufen befristeter Verträge aus dem Weihnachtsgeschäft“, sagt Götz von Einem, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur.

In der Stadt Bremen hat die Arbeitslosigkeit im Dezember um 334 Personen oder 1,2 Prozent auf 27.348 zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent. Auch gegenüber dem Vorjahresmonat Dezember ist ein Anstieg von 228 Personen zu verzeichnen (+0,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert. Der Grund für den „moderaten Anstieg“ sind die auf den Arbeitsmarkt drängenden Asylbewerber, so von Einem.

Ein ganz anderes Bild gibt dagegen Bremerhaven ab. Dort waren zwar im Dezember mit 7.787 Personen 101 Arbeitslose mehr gemeldet als im Vormonat (+1,3 Prozent), verglichen mit dem Vorjahresmonat waren es aber 1 340 weniger (-14,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Dezember betrug 13,3 Prozent, 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vormonat, aber 2,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Dahinter steckt allerdings kein Jobwunder. Das liege an einer Karteibereinigung im Rahmen des mutmaßlichen Sozialbetrugs in Bremerhaven, sagt von Einem.

Wie berichtet, sollen zwei Vereine aus Bremerhaven massenhaft Zuwanderer, insbesondere aus Bulgarien, in die Seestadt gelockt und sie dort zum Schein mit Arbeitsverträgen ausgestattet haben, die zum Bezug ergänzender Sozialleistungen berechtigten. Es geht um rund 1 000 Fälle. Einen Teil der Gelder sollen die Asylbewerber an die Vereine weitergegeben haben. Das zumindest wirft die Staatsanwaltschaft den Beteiligten vor. Ins Visier der Ermittler ist dabei auch der SPD-Abgeordnete Patrick Öztürk geraten, dessen Vater einem der Vereine vorsteht.

Zurück zum Arbeitsmarktbericht. „Die Zahlen sind okay, aber es laufen dazu noch wichtige Prozesse im Hintergrund ab“, sagt von Einem. Einen klaren Anstieg verzeichnet die Agentur bei der Unterbeschäftigung. Diese erfasst neben Arbeitslosen auch Personen die Weiterbildungen, Aktivierungen und Arbeitsgelegenheiten wahrnehmen, denen aber ein reguläres Arbeitsverhältnis fehlt. 53.033 Personen waren im Dezember im Land Bremen plus Osterholz-Scharmbeck (nur Land Bremen: 49.863 Personen) unterbeschäftigt, 2,5 Prozent oder 1.306 Personen mehr als vor einem Jahr. In dieser Region haben 12.505 Personen an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilgenommen, 2.355 mehr als im Vorjahr (+23,2 Prozent).

Die Erhöhung hängt den Angaben zufolge mit den etwa 12.000 im Land Bremen lebenden Asylsuchenden zusammen. Davon haben sich inzwischen 3.420 arbeitslos gemeldet, sind aber zu einem großen Teil in Qualifikationsmaßnahmen, wie es heißt. Sie werden im allgemeinen durch das Jobcenter betreut. Durch den weiteren Zugang dürften Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung auch im kommenden Jahr steigen, sagen die Experten.

„Die Konjunktur wird das nicht so schnell auffangen“, so von Einem. „Bei den meisten Flüchtlingen wird die Integration außerdem etwa fünf Jahre dauern.“ Dennoch bewertet von Einem die Anwesenheit von Asylbewerbern langfristig als positiv: „Sie werden auf dem Bremer Arbeitsmarkt für ein erhöhtes Potenzial bei sinkendem Arbeitskräfteangebot in den kommenden Jahren sorgen.“

Der Zugang der Asylsuchenden in die Statistik erfolgte verstärkt in der zweiten Jahreshälfte. Zukünftig würden etwa 100 Migranten pro Monat in die Betreuung durch die Arbeitsagentur und das Job-Center kommen.

Der angekündigte Verlust von Arbeitsstellen durch die Schließung des Kellogg-Werkes und Entlassungen auf der Lloyd-Werft stellen für von Einem kein großes Problem dar, nicht zuletzt, da es sich um Fachkräfte handele.

Unterm Strich zeichnet er trotz des leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen ein positives Bild des Arbeitsmarktes im Land Bremen und auch eine recht positive Zukunftsaussicht. In allen Branchen laufe es gut. Zur Zeit gibt es in Bremen mehr als 6.500 offene Stellen, wie es heißt.