Unter grünen Segeln: „Alex 2“ springt als Schulschiff ein

Besatzung kommt im November

+ © dpa Die Dreimastbark „Alex 2“ wird für 200 Kadetten der Bundesmarine zum Ausbildungsschiff. © dpa

Der Offiziersnachwuchs der Marine soll 2020 seine seemännische Ausbildung auf der „Alexander von Humboldt II“ (Alex 2) erhalten. Es seien fünf zweiwöchige Ausbildungsfahrten geplant, sagte Kapitän zur See Johannes Dumrese. Insgesamt sollen rund 200 Kadetten auf dem Schiff ausgebildet werden. Geplant sind drei Törns in der Nähe der Kanarischen Inseln und zwei weitere auf der Rückfahrt des Schiffs in den Heimathafen Bremerhaven.