Unter dem Pflaster des Bremer Liebfrauenkirchhofs

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Unter dem Pflaster des Liebfrauenkirchhofs in der Bremer Altstadt wurde einst – unter anderem – getanzt. © Kuzaj

Bremen – Zum Tanzen in den Untergrund abtauchen? Mitten in der Bremer Innenstadt war das noch vor wenigen Jahrzehnten möglich – in einer Disco, die praktisch unter dem Pflaster des Liebfrauenkirchhofs lag. Inzwischen aber ist sie verschwunden und damit Thema in unserer Serie, in der es heute um all das geht, was unter den Pflastersteinen des Domshofs zu finden war und ist.

Gebeine zum Beispiel. Denn der Liebfrauenkirchhof ist jahrhundertelang als Friedhof genutzt worden – seit dem 9. Jahrhundert, um genau zu sein. Bis etwa 1810 wurden hier, mitten in der Altstadt, Tote bestattet. Bei Grabungen im Bereich des Blumenmarkts fanden Archäologen 200 Jahre später – 2010 – etliche Skelettreste. „Zwischen den Gräbern fanden sich auch Münzen, Musketenkugeln aus Blei, Spielsteine aus Ton sowie Reste von Ton- und Glasgefäßen. Teilweise zeugen sie davon, dass hier nicht nur ein Ort der letzten Ruhe war, sondern auch ein reges Markttreiben herrschte“, so der Archäologe Dr. Dieter Bischop im Frühjahr 2010.

Weitere Skelette kamen bei den Arbeiten für den Landesbank-Neubau Anfang 2013 ans Tageslicht. Funde, die wissenschaftlich ausgewertet wurden, um Erkenntnisse über Krankheiten und Lebenserwartung der Bremer des Mittelalters zu gewinnen. Bis zum 13. Jahrhundert war der Kirchhof der ältesten Stadtkirche, der Liebfrauenkirche eben, der einzige Bestattungsplatz für jene Bremer, die außerhalb der Domburg lebten. Aufgegeben wurde der Friedhof in der „Franzosenzeit“ (Dezember 1810 bis Oktober 1813), als Napoleon über Bremen herrschte. Napoleon verbot Bestattungen in der Altstadt aus Gründen der Hygiene.

Eisdiele, Konditorei, Disco-Betrieb

Kleiner Sprung ins 20. Jahrhundert. Wieder rückte der Untergrund des Liebfrauenkirchhofs in den Fokus, allerdings nicht im Zusammenhang mit Bestattungen. 1931 hatte die Gemeinde der Liebfrauenkirche Grund an den Staat verkauft, an Bremen. Mitte der 30er Jahre wurde mitten in diesem Grund ein unterirdischer Bunker gebaut – mit oberirdischem Zugang, der unter dem Reiterstandbild des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth Graf von Moltke (1800 bis 1891) lag. Das Hochrelief ist an der Westseite des Nordturms der Kirche zu sehen.

Nach dem Krieg wurde der Keller, zu dem die (hier mittlerweile nicht mehr sichtbare) Treppe führte, dann gastronomisch genutzt – ab 1948 zunächst als Eisdiele, ein paar Jahre später folgte dann eine Konditorei. Wieder etwas später kam ein Restaurant mit dem schönen Namen „Liebfrauenkeller“. In den wilden 60ern wurde ein Lokal daraus, das weltstädtisch „New Yorker“ hieß. Bald begann der Disco-Betrieb, ebenfalls unter dem Namen „New Yorker“. 1994, die Zeiten hatten sich geändert, folgte die Disco „Delight“ – und die wiederum machte Ende 2002 dicht. Und das war es dann mit der Gastro-Nutzung des einstigen „Liebfrauenkellers“.

Mit der Disco verschwand – neben einer dicken Betonmauer – auch ein dunkler Kasten aus Stahl und getöntem Glas, mit dem der Zugang zum Keller überbaut worden war. Der Kasten galt nicht gerade als schmückendes Element der Bremer Altstadt. Zuweilen hatte es sogar Diskussionen wegen des Anblicks gegeben. Pläne, den Eingang über der Treppe in den Untergrund zu verschönern, hatten sich jedoch zerschlagen. Und nun war diese Verschönerung nicht mehr nötig – oder anders: sie bestand jetzt darin, den umstrittenen dunklen Kasten auf dem Liebfrauenkirchhof abzureißen.