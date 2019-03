Die Briefmarke zum Bauhaus-Jubiläum kommt aus Bremen

Die neue Bauhaus-Marke leuchtet auf dem Bildschirm: Sibylle und Fritz Haase in ihrem Atelier im Schnoor.

100 Jahre Bauhaus – ein Jubiläum, das in diesem Jahr in Deutschland ganz groß gefeiert wird. Am Donnerstag, 4. April, bringt die Deutsche Post eine 70-Cent-Sonderbriefmarke zum Bauhaus-Jubiläum heraus. Entworfen wurde die Marke aber nicht in Weimar oder Dessau, sondern im Schnoor-Viertel im Herzen Bremens.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Dort liegt das Atelier von Sibylle Haase-Knels und Professor Fritz Haase. Seit 1962 machen sie gemeinsam Werbung, Plakate und Bücher, gestalten Produktverpackungen und – eben – Briefmarken. Zunächst hatten sie ihr Atelier „Haase und Knels“ in der Böttcherstraße, für die sie das weltbekannte Signet mit dem blauen Straßenschild entworfen haben. Später zogen sie in den Schnoor.

Hier sitzt Sibylle Haase am Schreibtisch und blickt auf den Bildschirm mit der neuen Bauhaus-Marke. Sie erscheint im Rahmen der Serie „Design aus Deutschland“, deren Marken Haases von Beginn an entworfen haben – so beispielsweise eine mit einem Weltempfänger von Dieter Rams und eine andere mit einem Stuhl von Luigi Colani.

Der gestalterische Rahmen stand also schon, diesmal allerdings wird er auf besondere Weise gefüllt – in den „Bauhaus-Farben“ nämlich. Die Grundfarben Gelb, Rot und Blau waren ein charakteristisches Gestaltungselement der Architektur- und Designschule, die 1919 in Weimar gegründet wurde und 1925 nach Dessau zog. Und die Architektur und Produktgestaltung des 20. Jahrhunderts geprägt hat.

„Unsere Zutat sind die Farben“, sagt Sibylle Haase. „Worauf es mir ankam, war die rote Tür.“ Die Marke nämlich zeigt einen Ausschnitt des Bauhausgebäudes in Dessau, aufgenommen von Christoph Petras. Die (auf der Marke noch einmal gestalterisch betonte) rote Tür setzt einen markanten Akzent – ebenso der weltberühmte Bauhaus-Schriftzug an der Fassade. „Die klassische Fassadenansicht, einfach unverwechselbar“, so Fritz Haase. Unverwechselbar – genau darauf kommt es an. Der Schattenwurf durch das Sonnenlicht sorge zudem noch für eine Verdoppelung der Schrift.

Sibylle und Fritz Haase sind es gewohnt, große Themen wirkungsvoll auf kleinen Formaten unterzubringen. Eine Arbeit, die mit viel Recherche verbunden ist – kleinste Detailfehler fallen sofort groß auf, wissen die erfahrenen Gestalter. Briefmarken entwerfen sie seit den 70er Jahren; es begann 1978 mit einer Jugendmarkenserie zur Geschichte der Luftfahrt. Wieviele Haase-Marken sind seither erschienen? „129“, antwortet Fritz Haase. „Da ist man schon geehrt, wenn man das machen darf“, sagt Sibylle Haase. Denn: „Briefmarken sind die Visitenkarte eines Landes.“

„100 Jahre Bauhaus“ übrigens ist schon die dritte Bauhaus-Marke, die das Bremer Ehepaar entworfen hat. In der Welterbe-Serie der Post erschien im Jahr 2004 eine 55-Cent-Marke mit den Bauhaus-Meisterhäusern. Und schon Ende 2002 war in der von den Haases gestalteten Dauerserie „Sehenswürdigkeiten“ eine Bauhaus-Marke zu 1,60 Euro herausgekommen. Und die Bremer entwerfen die Marken nicht nur, sie benutzen sie auch. „Ich bin ein Briefeschreiber“, sagt Fritz Haase beim Gespräch im Schnoor-Atelier.

Als Nächstes wird er eine Zusage verschicken. Der Briefmarkenverein Dessau-Roßlau nämlich hat die Haases eingeladen – zur Präsentation der neuen Bauhaus-Marke am 4. April. Und zwar in der Bauhaus-Aula zu Dessau. Die Bremer sollen dort auch Belege mit ihren Marken signieren. Sie freuen sich auf den Termin: „Da fahren wir hin“, so Fritz Haase.