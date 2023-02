„Unser erfolgreichstes Jahr“: Bremer Logistikunternehmen Röhlig steigert Ergebnis

Von: Thomas Kuzaj

Der Vorstand des weltweit aktiven Bremer Logistikunternehmens Röhlig – von links gesehen: Ulrike Baum, Philip Herwig, Hylton Gray und Robert Gutsche. © Röhlig

Bremen – „Das Jahr 2022 ist das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte und wir haben unser starkes Ergebnis aus 2021 noch einmal übertroffen“, sagt Philip Herwig, Chef des inhabergeführten Bremer Logistikunternehmens Röhlig Logistics (und im nächsten Jahr einer der drei kaufmännischen Schaffer bei der Schaffermahlzeit).

Röhlig hat seinen Gewinn vor Steuern (EBIT; „Earnings before interest and taxes“) im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 von 61 Millionen Euro auf 84 Millionen Euro gesteigert, hieß es weiter. Herwig: „Alle unsere Kerngeschäftsbereiche – Seefracht, Luftfracht und Kontraktlogistik – haben zu dem sehr guten Ergebnis beigetragen.“ Die Strategie, mit „analogen und digitalen Lösungen nah am Kunden zu sein und individuelle Lösungen schnell und flexibel umzusetzen“, habe sich „in einer Zeit vielfältiger Krisen bewährt“.

Im Berichtsjahr sei der erwirtschaftete Rohertrag des 1852 von dem Bremer Kaufmann Carl Röhlig gegründeten Unternehmens (Sitz: Am Weser-Terminal, Überseestadt) von 213 Millionen Euro auf 276 Millionen Euro ausgebaut worden. Besonders dazu beigetragen habe „die positive Entwicklung der Kernmärkte Australien, Deutschland, Südafrika und USA“, so eine Sprecherin. Im Vergleich zu 2021 sei der Rohertrag in der Seefracht um 58 Prozent gestiegen, die Luftfracht legte um 31 Prozent zu. In der Kontraktlogistik habe Röhlig seinen Rohertrag um elf Prozent gesteigert.

Bremer bauen globales Netzwerk weiter aus

Hylton Gray, im Vorstand zuständig für Seefracht, Luftfracht, Kontraktlogistik und Vertrieb: „Auch das Jahr 2022 war ein sehr herausforderndes. Doch wir sind mit unseren Ergebnissen sehr zufrieden. In der Seefracht haben wir unseren Kunden im ersten Halbjahr trotz der Frachtraumengpässe zusätzlichen Platz anbieten und unser Geschäft ausbauen können. Als sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte drastisch änderte, haben wir uns schnell und flexibel der veränderten Marktlage angepasst.“ Philip Herwig: „Die Basis unseres Erfolges sehen wir in langfristigen Partnerschaften mit unseren Kunden – und dem kontinuierlichen Ausbau unseres weltweiten Netzwerks.“ Dieses Netzwerk umfasst nach Unternehmensangaben 2.400 Beschäftigte in mehr als 30 Ländern.

Das Team im jüngst eröffneten Büro von Röhlig Belgien – von links gesehen: Samuel Teca, Thierry Delmotte (General Manager Belgien) und Patrik Peetermans. © Röhlig

In jüngster Zeit wurde es „durch die Eröffnung von Niederlassungen in Brasilien und der Schweiz vergrößert und durch weitere Büros in Belgien, China, Indien, Mexiko, Thailand und den USA verstärkt“, so die Sprecherin. Ein aktuelles Beispiel: Belgien. Hier haben die Bremer ihre Präsenz zu Jahresbeginn mit einem Büro am Flughafen Lüttich erhöht. Warum dieser Standort? „Der Flughafen Lüttich liegt im Zentrum des ,Goldenen Dreiecks‘ zwischen Amsterdam, Paris und Frankfurt, einem sehr dichten und in Europa einzigartigen Produktionsgebiet“, heißt es bei Röhlig. Die Region vereine „die größte Anzahl an Branchen, die Luftfrachttransporte nutzen“. Zudem durchquerten mehr als 70 Prozent des europäischen Frachtverkehrs das „Goldene Dreieck“. Mit dem neuen Büro werde Röhlig „von der strategisch günstigen Lage im ,Goldenen Dreieck’ und an einem der flexibelsten Frachtflughäfen im Herzen Europas profitieren“, so Thierry Delmotte, General Manager von Röhlig in Belgien.