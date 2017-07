Unkonventionell und schlüssig

Krimipreis geht an Simone Buchholz

Bremen - Von Thomas Kuzaj. In diesem Jahr vergibt Radio Bremen, wir erwähnten es, zum nunmehr 16. Mal den Bremer Krimipreis – und feiert dabei eine Premiere: Am Mittwoch, 13. September, wird die Auszeichnung erstmals im Theater Bremen (Goetheplatz) überreicht. An wen? Das hat die vierköpfige Jury am Freitag bekanntgegeben. Der Preis geht an Simone Buchholz, die Autorin der „Chastity-Riley“-Reihe.