Universum: Sezierung am Schweineherz

Weltherztag am 29. September

+ © Universum Das Universum zeigt am Wochenende die Sezierung von Schweineherzen. © Universum

Bremen – Rund um den Weltherztag am 29. September bieten die Stiftung „Bremer Herzen“, die AOK Bremen und das Universum besondere Aktionen an. So sind Interessierte an diesem Wochenende (21./22. September) zweimal täglich zu öffentlichen Schweineherz-Sezierungen ins Universum (Wiener Straße 1) eingeladen – jeweils um 12 und 16 Uhr. Dabei können sie die Anatomie des Herzens ganz plastisch kennenlernen.