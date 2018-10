Bremer Forscher gewähren Einblicke in digitale Medizin

Bremen - Das Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin Mevis – kurz: Fraunhofer Mevis – gehört nach eigenen Angaben weltweit zu den führenden Forschungszentren in der digitalen Medizin. Um Informatikstudenten auf die Herausforderungen in diesem Bereich vorzubereiten, kooperieren die Einrichtung und die Universität Bremen in der Lehre jetzt noch enger, wie eine Uni-Sprecherin mitteilt. Seit diesem Wintersemester gibt es im Fachbereich Mathematik/Informatik den neuen Studienschwerpunkt „Medical Computing“.

Ob Gesundheitsvorsorge, Diagnose, Operation oder Therapie: Die digitale Medizin spielt heutzutage eine wichtige Rolle im klinischen Alltag. Ziel ist es, dass Mediziner die Möglichkeiten von Big Data, Künstlicher Intelligenz und bildgestützter Medizin bestmöglich nutzen sollen. Die Methoden in der digitalen Medizin werden in der Informatik entwickelt.

Der neue Studienschwerpunkt „Medical Computing“ der Universität Bremen reflektiere wegweisende Entwicklungen in diesem Bereich, so die Sprecherin weiter. Studenten erhalten zum Beispiel Einblicke in die medizinische Bildverarbeitung und in Methoden, die Ärzte bei der Analyse immer komplexerer Situationen unterstützen können. Um eine Verbindung zur Praxis zu schaffen, sollen zudem Klinikmitarbeiter an die Universität kommen und in den Lehrbetrieb mit eingebunden werden, heißt es.

Wie die Universität, ist Mevis Mitglied der Forschungsallianz „U Bremen Research Alliance“. Diesem Verbund gehören neben der Universität elf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus der Region an, die von Land und Bund finanziert werden. Mevis-Mitarbeiter forschen nicht nur gemeinsam in Projekten mit Kollegen der Universität Bremen, sondern sind bereits seit Jahren in der universitären Lehre tätig.

Ron Kikinis seit 2014 in Bremen

Mevis-Leiter und Harvard-Professor Ron Kikinis kam 2014 nach Bremen. Hier leitet er unter anderem die Arbeitsgruppe „Medical Image Computing“ am Fachbereich Mathematik/Informatik. Seit 2009 unterrichtet Professor Matthias Günther, Leiter der Arbeitsgruppe MR-Physik des Fraunhofer Mevis und Professor für Physik, an der Universität. Zudem forscht er in dem seit 2011 gemeinsam mit der Universität betriebenen Magnetresonanztomographie-Labor. Zusätzlich zu den Studienschwerpunkten „Sicherheit und Qualität“, „Künstliche Intelligenz, Kognition und Robotik“ und „Digitale Medien und Interaktion“ hat der Fachbereich mit „Medical Computing“ jetzt vier Schwerpunkte im Programm.

Das von dem Physiker Horst Hahn und dem Mediziner Ron Kikinis geleitete Fraunhofer Mevis ist seit seinen Anfängen eng mit der Universität Bremen verbunden. Das heutige Forschungszentrum ging aus dem 1992 entstandenen Center for Complex Systems and Visualization (Cevis) an der Universität Bremen hervor. Es wurde auf Initiative des Mathematikers Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen 1995 unter dem Namen Mevis – Centrum für Medizinische Diagnosesysteme und Visualisierung als gemeinnütziges Unternehmen an der Uni gegründet. Zum

Hintergrund: Das Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin Mevis

1. Januar 2009 erfolgte die Aufnahme von Mevis Research in die Fraunhofer-Gesellschaft. Das Institut trägt seitdem den Namen Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin Mevis. Das Institut mit Sitz an der Straße Am Fallturm 1 im Technologiepark entwickelt nach eigenen Angaben Softwaresysteme für die bildgestützte Früherkennung, Diagnose und Therapie. Im Mittelpunkt stehen nach Mevis-Angaben Krebsleiden sowie Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des Gehirns, der Brust, der Leber und der Lunge. Das Institut entwickelt interaktive Systeme für den Arbeitsalltag im klinischen Umfeld. Ziel sei es, Krankheiten früher und sicherer zu erkennen, Behandlungen individuell auf den Patienten zuzuschneiden und Therapieerfolge messbar zu machen, heißt es.

