Uni-Bibliothek zeigt die Geschichte der gedruckten Kalender in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

In jahrelanger Arbeit vollgeschrieben: Tischkalender. Die Digitalisierung drängt sie nach und nach ins Abseits. © Kuzaj

Bremen – Schon wieder Mitte Januar. . . wie doch die Zeit vergeht! Wir verplanen unsere Zeit unter anderem mit der Hilfe von Kalendern – heute oft via Smartphone oder in webbasierten Planungstools. Der gute alte gedruckte Kalender ist ein wenig ins Abseits geraten. Die Bremer Staats- und Universitätsbibliothek aber rückt ihn jetzt wieder in den Fokus.

Sie macht das mit einer Ausstellung, die am Dienstag, 17. Januar, um 17 Uhr in der Bibliothekszentrale auf dem Uni-Campus eröffnet wird: „Verplante Zeit – Geschichte der gedruckten Kalender in Bremen“, so heißt die Präsentation, die bis zum 5. März zu sehen sein wird. Unter den Exponaten ist beispielsweise der mutmaßlich älteste gedruckte Kalender der Stadt; er stammt aus dem Jahr 1649.

Und er wird erstmals ausgestellt, wie es bei der Staats- und Universitätsbibliothek heißt. Es handelt sich um einen Einblattdruck, sprich: um einen Wandkalender, auf dem Monate, Kalendertage und Namenstage zu sehen sind – 34,5 Zentimeter breit, 79,5 Zentimeter hoch. Die Fläche ist ausgesprochen eng bedruckt, Raum für Notizen gibt es nicht. Dafür sind unter anderem Tierkreiszeichen, Wappen bremischer Domherren und die Erzbischöfe Willehad und Ansgar zu sehen. Auch das Wetter wird vorausgesagt – für das ganze Jahr! Ein Schwerpunkt ist die Gegenüberstellung von julianischem und gregorianischem Kalender.

Mondphasen, Tierkreiszeichen und Markttage

Andere Ausstellungsstücke in der Staats- und Universitätsbibliothek geben Aufschlüsse über die Geschichte des Kalenders. Diese nämlich gaben lange Zeit als eine Art Alltags-Ratgeberliteratur vor, was an bestimmten Tagen zu erwarten war – etwa Himmelserscheinungen, Markttage und Gedenktage von Heiligen. Weitere Standardthemen waren Mondphasen und Tierkreiszeichen.

Die Ausstellung schlägt einen kalendarischen Bogen vom 17. Jahrhundert bis zum frühen 20. Jahrhundert. Kuratorin Dr. Maria Hermes-Wladarsch, Leiterin der historischen Sammlungen der Bibliothek, hatte über das Thema auch schon im jüngsten Band des „Bremischen Jahrbuchs“ geschrieben, das Staatsarchiv und Historische Gesellschaft gemeinsam herausgeben. Es dauerte, so schreibt die Kuratorin, bis ins 19. Jahrhundert – dann etablierte er sich, der gedruckte Kalender. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sei es zu einer „regelrechten Kalenderflut in der Hansestadt“ gekommen. Die Industrialisierung kam in Schwung, sie gab dem Leben einen neuen Takt. So wie in unseren Tagen die Digitalisierung, mit der gedruckte Kalender nach und nach an Präsenz und Bedeutung verlieren.