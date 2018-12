„Ungezuckerte Liebeserklärung

Serviert am Mittwoch in der Glocke eine „Wiener Melange“: Schauspieler Harald Krassnitzer. - Foto: Nina Bauer

Bremen - Mit deutschem Kaffee kann sich Schauspieler Harald Krassnitzer nicht anfreunden. Bei ihm daheim gibt’s daher natürlich Kaffee aus Österreich, wie der „Tatort“-Kommissar, der mit der deutschen Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer verheiratet ist, gern ausplaudert. Da passt es, dass sein Programm, mit dem er jetzt in der Reihe „Glocke Spezial“ nach Bremen kommt, „Wiener Melange heißt. Der 58-Jährige gastiert am Mittwoch, 5. Dezember, 20 Uhr, ebendort – in der Glocke (Domsheide).

Krassnitzer, der an der Seite von Adele Neuhauser den Kommissar Moritz Eisner im „Tatort“ spielt, ist einer der beliebtesten deutschsprachigen Schauspieler. Er begibt sich in seinem Bühnenprogramm auf die Spuren des Wiener Kaffeehauses als Wohn-, Tratsch- und Schreibstube der österreichischen Metropole. In „Wiener Melange“ wird er vom Ensemble „Hellbrunner Geigenmusi“ begleitet. Krassnitzer serviert am Mittwoch in der Glocke „Wiener G’schichten“ zum Nachdenken und Schmunzeln vom Ende des 19. Jahrhundert über die Zwischenkriegsjahre bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Die Wiener Melange, eine der bekanntesten Kaffeespezialitäten Österreichs, ist – richtig – eine Mischung aus Milch, Kaffee und Milchschaum. Seit 1830 in den Kaffeehäusern der Hauptstadt des Habsburgerreichs angeboten, ist der Genuss einer Wiener Melange stets auch eine kleine Zeitreise – zurück ins Flair des früheren Wien und der kulturellen Mischung, die sich hier aus allen Ecken der Doppelmonarchie sammelte. Heimat des geistigen Kaffeesatzes war das Wiener Kaffeehaus, das als Zufluchtsort für alle Lebenslagen mit ganz eigenem, spezifischen Charakter der Literaturszene als Treffpunkt diente. „Im Kaffeehaus sitzen Leute, die allein sein wollen, dazu aber Gesellschaft brauchen“, sagte einst Alfred Polgar. Dieses kreative, gesellige Alleinsein hat unzählige Geschichten hinterlassen, die der Wiener Gesellschaft der jeweiligen Epoche den Spiegel vorhalten. Krassnitzer hat für sein Programm eben diesen Alfred Polgar ausgewählt, außerdem unter anderem Texte von H. C. Artmann, Helmut Qualtinger und Thomas Bernhard. Damit will er das Phänomen des Wiener Kaffeehauses lebendig machen, wie es in der Ankündigung heißt.

„Mit typisch wienerischer Klangfarbe, der nötigen Prise Hans-Moser-Nostalgie und einem leisen Hauch von Melancholie präsentiert Harald Krassnitzer die hintergründigen Texte“, sagte Glocke-Sprecher Carsten Preisler. Die Zuschauer erwartet eine „ungezuckerte Liebeserklärung an die Donaumetropole“. Karten ab etwa 20 Euro gibt es bei der Glocke unter Telefon 0421/33 66 99. - gn