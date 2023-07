„Ungewöhnlich rustikal“: Einbrecher kommen in Bremerhaven durch die Wand

Von: Fabian Raddatz

Dieses Loch schlugen die Einbrecher in die Wand, um in die Wohnung zu gelangen. © Polizei Bremerhaven

In Bremerhaven haben Einbrecher ein Loch in eine Wand geschlagen, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Der Schaden ist gewaltig. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremerhaven – Plötzlich kommen die Einbrecher durch die Wand. Was klingt wie in einem schlechten Film, ist so in Bremerhaven geschehen. Dort schlugen Einbrecher eine Wand ein, um in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Als sie wieder weg waren, fehlten persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert.

Die Bewohner der Wohnung an der Hafenstraße waren nicht vor Ort, als die Einbrecher kamen. Eine Familienangehörige sei laut Polizei zuletzt am Freitag, 21. Juli, dort gewesen, um nach dem Rechten zu schauen. „Als sie nun am Montagnachmittag, 24. Juli, gegen 15 Uhr die Wohnungstür aufschloss, stellte sie die Verwüstungen fest, die die mutmaßlichen Einbrecher hinterlassen hatten“, schreibt die Polizei.

Der Schaden durch die laut Polizei „ungewöhnlich rustikale Methode“ ist gewaltig. Von einem angrenzenden, aktuell leer stehenden Haus hatten sie am Wochenende ein rund 80 mal 100 Zentimeter großes Loch in die verbindende Wand geschlagen und waren so in die Wohnung gelangt. Zusätzlich richteten die Einbrecher in der Wohnung ein Chaos an. „Wir prüfen nun, welches technische Gerät dafür benutzt wurde und wer von dem Lärm etwas mitbekommen haben könnte“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Polizei habe bereits Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen. Wer am vergangenen Wochenende im Bereich Hafenstraße/Zollinlandstraße/Kistnerstraße entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 zu melden.

Einbrecher schlagen in Bremerhaven Wand ein: Ähnlicher Vorfall in Bremen

Auch in Bremen hatten Einbrecher mehrere Wände eingeschlagen, um in ein Juwelier-Geschäft zu gelangen. In dem Fall gelang es der Polizei, mehrere Tatverdächtige zu ermitteln: Mit Hilfe von Zeugenaussagen und weiterer Ermittlungsarbeit, führte die Spur laut einem Polizei-Sprecher zu drei Bremern im Alter von 17, 19 und 32 Jahren – zwei Türken, ein Deutscher.