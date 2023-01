Bremen: Senat beschließt Ausbildungsfonds und bekommt dafür kräftige Hiebe

Von: Jörg Esser

Die Funken fliegen: Mit einem Ausbildungsunterstützungsfonds will der Senat den Fachkräftemangel bekämpfen. Ausbildende Betriebe sollen profitieren. Die Wirtschaft lehnt den Vorstoß als „Zwangsabgabe“ ab. © DPA/Kästle

Der Senat hat einen Ausbildungsfonds auf den Weg gebracht. Arbeitergeber sollen einzahlen. Wer ausbildet, soll profitieren. Douch die Wirtschaft wettert gegen die „Zwangsabgabe“.

Bremen – Im Land Bremen mangelt es an Ausbildungsplätzen, ausbildungswilligen Betrieben und qualifizierten Azubis. Laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sind in 15 Jahren rund 1 200 Ausbildungsplätze verlorengegangen, kamen zuletzt auf 100 Bewerber 72 Ausbildungsplätze, bildet lediglich jeder fünfte Bremer Betrieb aus und sind zehn Prozent der Lehrstellen unbesetzt.

Das Problempaket will die rot-grün-rote Landesregierung mit der Einführung eines Ausbildungsunterstützungsfonds aufschnüren. Der Senat hat am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Oppositionsparteien CDU und FDP und die Arbeitgebervertreter lehnen den Fonds ab. Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht kündigt eine rechtliche Prüfung des Gesetzesentwurfs an.

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bezeichnete den Vorstoß für den Fonds vor Pressevertretern als „innovativen Gesetzentwurf“. Bovenschulte sagte: „Es geht um nicht weniger als die Zukunft der jungen Menschen. Nicht alle bringen die perfekten Voraussetzungen für eine Ausbildung mit. Wir wollen niemanden zurücklassen.“

„Es geht um die Zukunft junger Menschen“

Der branchenübergreifende Fonds soll zum Ausbildungsjahr 2024/25 eingeführt und über eine Umlage von den Bremer Arbeitgebern finanziert werden. Sie sollen mit dem Gesetz verpflichtet werden, einen festgelegten Umlagesatz der Bruttolohnsumme an den Fonds abzuführen. Die Höhe des Abgabensatzes kann je nach Ausgestaltung des Fonds variieren, ist aber gesetzlich auf maximal 0,3 Prozent gedeckelt, heißt es.

Ausgenommen von der Zahlungspflicht sind Betriebe aus Branchen, in denen sich die Tarifparteien bereits auf eine Ausbildungsumlage geeinigt haben – wie das Bauhauptgewerbe und der Pflegesektor. Auch Kleinbetriebe müssen nicht zahlen („Bagatellregelung“). Nutznießer der Einnahmen sollen die ausbildenden Firmen sein. Diese erhalten für jeden Ausbildungsvertrag zwischen 1 500 und 2 500 Euro pro Jahr. „Wer viel ausbildet, profitiert. Wer wenig ausbildet, muss einzahlen“, sagte Bovenschulte. Wirtschafts-Staatsrat Kai Stührenberg legte eine Beispielrechnung vor, wonach ein Handwerksbetriebe mit zehn Angestellten und drei Azubis durch den Fonds mehr als 6 000 Euro Gewinn macht. Laut Bürgermeister wird aus dem Fonds „nicht nur ein- und ausgezahlt“. Von den Einnahmen sollen zudem kleinere Betriebe und Betriebe mit unbesetzten Ausbildungsplätzen unterstützt sowie Fördermaßnahmen für die Ausbildung finanziert werden. Der Fonds soll mit einem Finanzvolumen von mindestens sieben Millionen Euro jährlich ausgestattet werden.

Bundesweite Signalwirkung?

„So geht linke Wirtschafts- und Ausbildungspolitik. Der Fonds wird eine bundesweite Signalwirkung haben und hat gute Chancen, von anderen Bundesländern aufgegriffen zu werden“, kommentierte Ingo Tebje, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft. „Bremen setzt bundesweit Trends für die Ausbildung der Zukunft und sichert sie auch in der Mobilitäts-, Energie- und Technologiewende ab“, sagte der Bremer DGB-Chef Ernesto Harder.

Ganz anders sehen das die Arbeitgeberverbände. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Handelskammer, Kreishandwerkerschaft und Unternehmensverbänden heißt es unter anderem: „Der Ausbildungsmarkt braucht keine neue bürokratische Umlage.“ Zudem wird der Fonds als „sinnlose finanzielle Belastung für Unternehmen“ bezeichnet.

„Die Idee eines Ausbildungsfonds war falsch, ist falsch und wird falsch bleiben. Sie basiert auf einer völligen Fehleinschätzung und Unkenntnis der aktuellen Lage auf dem Ausbildungsmarkt“, sagte Handelskammer-Präses Dubbers-Albrecht. „Die Unternehmen benötigen kein Geld aus einem Fonds. Was sie brauchen, sind ausbildungsreife junge Menschen, die alle Grundlagen im Lesen, Schreiben und Rechnen in ihrer Schulausbildung gelernt haben.“ Der Präsident der Unternehmensverbände, Lutz Oelsner, sekundierte: „Gegen jegliche Vernunft brüskiert der Senat die Wirtschaft mit einer Zwangsabgabe, die die Arbeitskosten in Bremen verteuert und keines der Probleme am Ausbildungsmarkt löst.“

„Unsinniges Prestige-Projekt“

„Der Gesetzentwurf für dieses unsinnige Prestige-Projekt strotzt nur so vor logischen Verrenkungen und Fehlern“, sagte die wirtschaftspolitische CDU-Fraktionssprecherin Susanne Grobien. Der Staat könne mit einer solchen Abgabe nicht in wenigen Monaten Schulabgänger nachqualifizieren, die er seit der Krippe im „schlechtesten Bildungssystem Deutschlands systematisch vernachlässigt“ habe.

„Anschlussfähige Schulbildung ist Kernaufgabe des Staates! Jetzt müssen Bremer Unternehmen ausbaden, was Bildung in Bremen seit Jahrzehnten nicht leistet“, sagte FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen. Und weiter: „Mit diesem ordnungspolitischen Fehlgriff wird der Wirtschaftsstandort Bremen noch unattraktiver.“