Das Umland lockt: Ungebremste Abwanderung aus Bremen

Gebaut wird in Bremen an vielen Stellen, doch liegt der Fokus politisch gewollt auf Mehrparteienhäusern und Sozialwohnungen. Für Familien, die ein Haus suchen, ist das Angebot sehr begrenzt – sie wandern daher massiv ins Umland ab.

Bremen verliert weiter massiv Einwohner ans Umland. Insbesondere Familien kehren dem kleinsten Bundesland den Rücken. Der Grund dafür liegt auf der Hand: In Bremen fehlt das Angebot.

Bremen – Stuhr, Weyhe, Achim – im direkten Umland der Stadt Bremen boomt es seit Jahren auf dem Wohnungsmarkt. Weil es auch dort mittlerweile eng wird, wird der Radius längst erweitert. Insgesamt verließen 9020 Bremer und Bremerhavener das Land im vergangenen Jahr und zogen ins Umland.

Im Gegenzug wechselten 6328 „Umländer“ an die Weser – macht einen Wanderungsverlust von 2692. Heißt: Es zogen erheblich mehr Menschen ins Umland als umgekehrt. Das geht aus den neuesten Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Macht rechnerisch fast 2700 Menschen, die nun in Niedersachsen statt in Bremen ihre Steuern zahlen. Insbesondere sind es junge Familien, die Bremen verliert. Familien, die ein Einfamilien-, ein Doppel- oder ein Reihenhaus suchen – und zumindest im Bereich der Stadt Bremen mangels Angebot nicht fündig werden. Die rot-grüne Regierung hat ihr Augenmerk in den vergangenen Jahren auf Mehrparteienhäuser und geförderte Sozialwohnungen gelegt. Die neue rot-grün-rote Regierung will die Sozialwohnungsquote sogar von 25 auf 30 Prozent erhöhen. Wahlgewinner CDU liebäugelte mit einem Einfamilienhausprogramm, um „mittelständische Familien nicht weiter ans niedersächsische Umland zu verlieren“. Doch daraus wird nun wohl nichts, da Wahlverlierer SPD, Grüne und Linke den Kurs bestimmen werden. Dabei wäre es aus Bremer Sicht dringend notwendig, Familien im Bundesland zu halten und nicht abwandern zu lassen.

Land Bremen

Zu den Zahlen: Zum Stichtag 31. Dezember 2018 lebten im Land Bremen 682.986 Menschen – 0,3 Prozent (1954) mehr als Ende 2017 (681.032). Damit hat sich das Wachstum weiter abgeschwächt. Zum Vergleich: 2014 lag die Zunahme noch bei 4500, 2015 im Jahr der hohen Asylzahlen bei 9600, 2016 bei 7200, 2017 bei 2300. Das leichte Plus in den jüngsten Jahren liegt rein an der Zuwanderung von Ausländern. Der Anteil der Ausländer an der Bevölkerung stieg seit 2014 (13,4 Prozent) stetig an und liegt jetzt bei 18,1 Prozent im Land (Bremen: 18,2 Prozent, Bremerhaven: 18,0 Prozent). Menschen aus mehr als 100 Staaten zogen ins Land Bremen, etwa 59 Prozent der insgesamt 16 521 Ausländer kamen aus Europa (9 706), davon 7 429 aus EU-Staaten. Weitere wichtige Herkunftsländer waren die Türkei (773), Syrien (508) und Indien (322).

Die Statistiker notierten außerdem für das Land: „Trotz eines weiterhin hohen Niveaus mit 7 163 Geburten überstieg die Zahl der Sterbefälle (8068) die der Geburten.“

Stadt Bremen

In der Stadt Bremen zählten die Statistiker Ende 2018 569.352 Menschen (plus 1346). Es zogen gut 13.000 Zuwanderer nach Bremen, fast 5000 Menschen kamen aus dem Umland, 12.500 aus dem übrigen Deutschland. 8200 Ausländer verließen die Stadt. Fast 7300 Menschen sagten Bremen „tschüß“ und zogen ins Umland. 12.700 suchten sich weiter weg eine Wohnung.

In der Stadt Bremen kamen 2018 6009 Babys zur Welt, 6578 Menschen starben.

Stadt Bremerhaven

In Bremerhaven lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes Bremen zum Stichtag 31. Dezember 2018 113.634 Menschen – 608 mehr als im Jahr zuvor. Das ist zugleich ein erstaunlicher Wandel im Vergleich zu 2016, als die Seestadt fast 1000 Einwohner verlor. 2017 deutete sich die Umkehr bereits an, da betrug der Verlust nur noch acht Einwohner. Gut 8100 Menschen zogen 2018 nach Bremerhaven, davon kamen 3400 aus dem Ausland und fast 1400 aus dem Umland. Rund 3400 verlegten ihren Wohnsitz aus anderen deutschen Regionen nach Bremerhaven. 7160 Einwohner verließen die Seestadt, davon war das Ausland Ziel von 2400 Menschen. Ins Umland wanderten 1700 ab, ins übrige Deutschland 3000. 1154 Babys wurden geboren, 1490 Bremerhavener starben.

Mehr unter www.statistik.bremen.de