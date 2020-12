Unfall mit Krankenwagen: Zwei Verletzte

Bremen: Kollision auf Kreuzung

+ © Butt Ein Krankenwagen und ein Auto sind an einer Kreuzung in Hahenhausen kollidiert, zwei Menschen wurden verletzt. Der Unfallhergang ist noch ungeklärt, so die Polizei. © Butt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elisabeth Gnuschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – Bei einem Unfall, an dem ein Krankenwagen und ein Auto beteiligt waren, sind am Mittwochabend in Habenhausen zwei Menschen verletzt worden. Das berichtete am Donnerstag ein Polizeisprecher.