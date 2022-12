Unfall in Abfahrt auf A27 bei Bremen Nord: Frau schwer verletzt

Von: Yannick Hanke

Schwerer Verkehrsunfall in der Abfahrt Bremen Nord auf der A27. Eine Frau wurde schwer verletzt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Schwerer Unfall in der Abfahrt Bremen Nord auf der Autobahn 27: Eine 72-jährige Frau wurde schwer verletzt. Es bildeten sich kilometerlange Rückstaus.

Bremen – Bei einem schweren Autounfall in der Abfahrt Bremen Nord auf der Autobahn 27 (A27) wurde eine 72-jährige Fahrerin schwer verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstagnachmittag, 13. Dezember 2022. In der Folge bildeten sich kilometerlange Rückstaus.

Unfall in der Abfahrt Bremen Nord auf A27: 72-Jährige wird schwer verletzt

Gegen 16:30 Uhr staute sich der Verkehr in der Abfahrt in Fahrtrichtung Cuxhaven auf der linken Fahrspur. Die 72-Jährige war mit ihrem Seat Ibiza auf der rechten Fahrspur unterwegs. Laut der Polizei hätte sie kurz nach der Abfahrt versucht, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Aus noch ungeklärter Ursache sei die Frau dabei gegen einen Mercedes geprallt.

Durch den Aufprall wurde der Seat weiter geschleudert und drehte sich auf das Dach, wo der Pkw schließlich zum Liegen kam. Die 72-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Glück im Unglück hatte der Fahrer des Mercedes, der unverletzt blieb. Am Wagen der Frau wurde ein Totalschaden festgestellt.

Die Abfahrt musste für die Dauer der Rettungs- und Räumarbeiten gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem langen Rückstau auf der A27. Gegen 18:45 Uhr war die Abfahrt dann wieder freigegeben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

