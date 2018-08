Unfall in Bremerhaven: Mann verletzt sich auf Werft schwer

Bremerhaven - Ein Mann ist auf einer Werft in Bremerhaven durch ein Dach eingebrochen und zehn Meter in die Tiefe auf das Deck eines eingerüsteten Schiffes gestürzt.

Wie die Feuerwehr in Bremerhaven am Montag mitteilte, zog sich der 30-Jährige bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Versorgung von Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann mit einem Kran von dem Schiffsdeck heruntergehievt und in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.

dpa

