Ein Kleintransporter hat in Walle einen Hähnchenwagen gerammt. Dabei wurde ein draußen sitzender Imbiss-Gast schwer verletzt, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Bremen - Ein 53-jähriger Mann wollte am Montag gegen 12.50 Uhr mit seinem Kleintransporter vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Holsteiner Straße fahren. Dabei stieß er an die Markise eines dort aufgestellten Hähnchengrillwagens und verschob diesen.

Durch den Zusammenstoß fiel ein 60 Jahre alter Gast, der an einem Klapptisch des Imbisswagens saß, zu Boden und stürzte auf den Kopf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 60-Jährige wurde nach einer Erstversorgung von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Ein 37 Jahre alter Imbiss-Mitarbeiter wurde bei dem Unfall von herumspritzendem Frittier-Fett an der Hand verbrüht, teilt die Polizei mit. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

