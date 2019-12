Akute Lebensgefahr: Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Eine Straßenbahn hat in Bremen-Vahr einen Fahrradfahrer erfasst. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Bremen - Zu dem Unfall kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.35 Uhr an der Kurt-Schumacher-Allee in Bremen-Vahr.

Der 23-jährige Radfahrer wollte von der Straße „In der Vahr“ kommend die Kurt-Schumacher-Allee stadtauswärts überqueren. Dabei übersah er an der Kreuzung eine von links herannahende Straßenbahn.

Unfall in Bremen: Mann in akuter Lebensgefahr

Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 23-Jährige in eine Klinik gebracht. Es besteht akute Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.