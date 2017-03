Unfall auf A1: "Rettungsgasse, Fehlanzeige!"

Die Rettungskräfte hatten am Dienstag erhebliche Probleme damit, zur Unfallstelle zu kommen.

Bremen - Dienstagmittag kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück kurz vor der Baustelle Brinkum zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Einsatz der Rettungskräfte wurde dadurch erschwert, dass keine Rettungsgasse gebildet wurde.

Vor der Baustelle bei Brinkum war es am Mittag zu einem Stau gekommen. Zwei von insgesamt vier auf dem rechten Fahrstreifen hintereinander fahrenden Lkw kamen noch rechtzeitig zum Stehen. Der nachfolgende 39 Jahre alte Fahrer des dritten Sattelzuges übersah das Stauende jedoch und fuhr nahezu ungebremst auf. Damit schob er die beiden vor ihm stehenden Lastkraftwagen zusammen, berichtet die Bremer Polizei am Mittwoch.

Der vierte Sattelzugfahrer (56 Jahre) leitete eine Vollbremsung ein, versuchte noch vergeblich nach links auszuweichen und fuhr letztendlich auf den vor ihm fahrenden Unfallverursacher auf. Dieser wurde in seiner Fahrerkabine schwer verletzt eingeklemmt. Außerdem wurde ein im mittleren Fahrstreifen befindlicher Pkw durch ein abgerissenes Fahrzeugteil beschädigt.

Die Unfallstelle glich nach den Angaben der Polizei einem Trümmerfeld. Zwei der beteiligten Sattelzüge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war eine mehrstündige Vollsperrung erforderlich.

Rettungskräfte kommen nicht durch

Für die Polizei war jedoch ein besonders schlimmer Aspekt an diesem Unfall, dass die Rettungskräfte aufgrund einer fehlenden Rettungsgasse erhebliche Probleme hatten, den Unfallort zu erreichen, um den eingeklemmten Schwerverletzten zu versorgen.



"Rettungsgasse, Fehlanzeige!", schreiben die Beamten in einer Mitteilung und appelieren gemeinsam mit der Feuerwehr noch einmal eindringlich an alle Autofahrer: "Bitte sorgen Sie für eine freie Fahrt der Einsatzkräfte!

Dabei ist die Rettungsgasse immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen zu bilden. Fahren Sie also auf dem linken Fahrstreifen, so weichen Sie nach links aus. Sind Sie auf einem der übrigen Fahrstreifen unterwegs, so fahren Sie nach rechts. Denken Sie daran, dass im Notfall keine Zeit verloren werden darf. Auch Sie persönlich könnten einmal dringend Hilfe benötigen!"

Feuerwehr ist auf Rettungsgasse angewiesen

Erst am Anfang des Jahres machten sich Kameraden der Feuerwehr Oyten ihrem Ärger über die nicht gebildete Rettungsgasse auf ihrer Facebook-Seite Luft. Auch hier hatte ein Fahrer eines Sattelzuges ein Stauende übersehen und war nahezu ungebremst auf den Vordermann aufgefahren. Doch die Einsatzkräfte kamen nur schwer zur Unfallstelle durch.

Eine Video-Anleitung zur Bildung einer Rettungsgasse gibt es hier:



jom