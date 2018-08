Auto prallt gegen Betonmast: 44-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bremen - Eine 44-jährige Frau ist am Mittwoch mit ihrem Wagen in der Bremer Neustadt gegen einen Betonmast geprallt. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die 44-Jährige kam gegen 5.30 Uhr aus Richtung Delmenhorst und fuhr an der Duckwitzstraße von der B75 herunter. An einer Links-Rechts-Verschwenkung kam ihr Wagen von der Straße ab. Das Auto fuhr über den angrenzenden Grünstreifen auf die erhöhten Gleisanlagen der Bremer Straßenbahn AG und rammte schließlich einen Betonstrommast der BSAG.

Die Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Bremer Klinik gebracht, teilt die Polizei mit. Während der Unfallaufnahme musste ein Teilstück der Duckwitzstraße gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr der BSAG war in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich. Die Ermittlungen dauern an.

