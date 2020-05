Schwerer Unfall in Bremen: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto.

Bremen - Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Bismarckstraße in Bremen. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin war stadteinwärts auf der Bismarckstraße unterwegs, als sie nach links in die Friedrich-Karl-Straße abbiegen wollte. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer.

Der Mann war nach dem Zusammenprall nicht mehr ansprechbar und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Die 51-jährige Frau erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einer Klinik versorgt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

