Lebensgefahr: Lkw erfasst Frau und überfährt ihre Beine

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem schweren Unfall in Bremen-Neustadt lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde von einem Lkw erfasst, der ihre Beine überfuhr.

Bremen - Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.50 in Bremen-Neustadt. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Cornelius-Edzard-Straße in Richtung Neuenlander Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Paul-Feller-Straße abbiegen wollte, erfasste er eine parallel auf dem Radweg fahrende 45 Jahre alte Frau. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und der Lkw überfuhr ihre Beine, teilt die Polizei mit.

Unfall in Bremen-Neustadt: Ersthelfer versorgen verletzte Frau

Ersthelfer versorgten die Frau umgehend am Unfallort. Anschließend brachten Rettungskräfte die 45-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 41-jährige Lkw-Fahrer musste vor Ort durch Sanitäter betreut werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße ab. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat zum genauen Unfallhergang dauern an.