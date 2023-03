Weil es keinen Gehweg gab: Seniorin wird von Auto angefahren und stirbt

Von: Marcel Prigge

In Bremen-Huchting ist eine Seniorin von einem Auto überrollt worden. Sie starb an ihren Verletzungen. Die Frau ging auf der Straße, weil es an der Unfallstelle keinen Gehweg gab.

Bremen – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend, 30. März 2023, in Bremen-Huchting gekommen. Ein Auto erfasste eine 87-jährige Fußgängerin, die auf der Straße lief, da es im Unfallbereich keinen Gehweg gab. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Wie die Polizei Bremen berichtet, sei am Donnerstagabend in Huchting der Fahrer eines Opels aus einer Tiefgarage nach links auf die Straße An der Dingstätte gefahren. Er bemerkte die 87 Jahre alte Fußgängerin zu spät, die aufgrund eines nicht vorhandenen Gehweges auf der Fahrbahn der schmalen Seitenstraße unterwegs war.

Der 41 Jahre alte Opel-Fahrer bremste zwar sofort ab, konnte einen Zusammenstoß laut Polizeiangaben aber nicht mehr verhindern. Die Seniorin geriet beim Unfall unter ein Vorderrad und wurde überrollt. Alarmierte Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau und brachten sie nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus. Dort starb sie in Folge der lebensgefährlichen Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

