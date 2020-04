Auto erfasst Fußgängerin: Frau schwebt in Lebensgefahr

Eine 41-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Bremen-Horn-Lehe lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde von einem Auto erfasst.

Bremen - Eine 78 Jahre alte Bremerin war am Donnerstag gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Leher Heerstraße in Richtung Oberneuland unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges erfasste sie mit ihrem Wagen die 41-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Die Frau erlitt durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Sie schwebt laut Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

