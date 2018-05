Von Auto erfasst

+ © NonstopNews Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß in der Gröpelinger Heerstraße lebensgefährliche Kopfverletzungen. © NonstopNews

Bremen - Ein 59-jähriger Fußgänger ist in Gröpelingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Dienstagabend.