Kollision in Findorff: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Bremen - Eine 62-jährige Radfahrerin wurde am Sonntag bei einem Unfall in Findorff lebensgefährlich verletzt. Sie kollidierte mit dem Auto einer 60-jährigen Frau.

Die 62-Jährige war gegen 14.25 Uhr auf einem Fahrradstreifen auf der Münchener Straße in Fahrtrichtung Walle unterwegs. In gleicher Richtung fuhr auch der Wagen der 60-jährigen Frau, teilt die Polizei mit.

In Höhe der Kulmbacher Straße kam es zur Kollision, die Radfahrerin wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Bremer Klinikum gebracht. Nach aktuellen Informationen der Polizei schwebt die Frau nicht mehr in Lebensgefahr. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

