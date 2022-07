Mit dem Neuwagen durchs Schaufenster: 84-Jähriger landet im Schuhgeschäft

Von: Marcel Prigge

Verwüstung im Schuhgeschäft: am Donnerstagnachmittag, 28. Juli 2022, ist ein Mann in Bremen Borgfeld mit seinem Auto in ein Schuhgeschäft gefahren. Der Senior schließt nicht aus, das Gaspedal mit der Bremse verwechselt zu haben. © Polizei Bremen

Verwüstung im Schuhgeschäft: In Bremen ist ein 84-jähriger Mann mit seinem Auto durch ein Schaufenster gefahren. Den Wagen hatte er nach eigenen Angaben erst vor wenigen Wochen gekauft.

Bremen – In Bremen ist am Donnerstagnachmittag, 28. Juli 2022, ein 84-jähriger Mann durch ein Schaufenster eines Schuhgeschäfts gefahren. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Laut Polizeiangaben hatte der Senior den Wagen erst vor wenigen Wochen gekauft.

84-Jähriger rast in ein Schuhgeschäft: Auto erst vor wenigen Wochen gekauft

Wie die Polizei Bremen mitteilt, befindet sich das Schuhgeschäft im Bremer Ortsteil Borgfeld. Am Donnerstag gegen 15 Uhr sei der Mann auf den Parkplatz des Geschäfts an der Borgfelder Heerstraße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das Auto durch das Schaufenster und blieb erst im Laden stehen. Dabei wurde ein Großteil des Innenraums zerstört. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Unfall in Borgfeld: Geschäft wegen Urlaub geschlossen / Keine Person verletzt

Da das Schuhgeschäft wegen Urlaubs geschlossen hatte, befanden sich keine Personen in den Räumen. Der 84-jährige Senior schloss nach Angaben der Polizei nicht aus, dass er Bremse und Gaspedal verwechselt hatte. Jetzt werde die Fahrtüchtigkeit des Seniors überprüft, heißt es im Einsatzbericht. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

