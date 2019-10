Betrunkener Fahrer verursacht Unfall: Auto brennt komplett aus

Sperrung der Oldenburger Straße

Nachdem er zwei Autos gerammt hat, ist der Honda Civic eines Betrunkenen in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen. Daraufhin wurde die Oldenburger Straße in Bremen-Huchting zeitweise voll gesperrt.