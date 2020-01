Auto erfasst Fußgänger: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist in Bremen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Ein 59-jähriger Autofahrer wollte am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von der Woltmershauser Straße nach links in die Simon-Bolivar-Straße einbiegen. Zur selben Zeit überquerte ein 58-jähriger Mann zu Fuß die Simon-Bolivar-Straße und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der Fußgänger musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Abbiegeverkehr in die Simon-Bolivar-Straße gesperrt. Die Polizei Bremen bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter Telefon 0421/362-14850 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

