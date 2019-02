Unfall beim Auffahren auf die A27: Vier Verletzte in Sebaldsbrück

Bremen - Bei einem Unfall auf der A27 sind am Samstagmorgen vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Eine Autofahrerin hatte einen anderen Wagen offenbar übersehen.

Der Unfall passierte gegen 5.15 Uhr auf der Autobahn 27 zwischen der Anschlussstelle Sebaldsbrück und dem Bremer-Kreuz in Fahrtrichtung Hannover, heißt es in einer Meldung der Polizei. Eine 59-jährige Bremerin befuhr mit ihrem Auto die Anschlussstelle Sebaldsbrück und fuhr auf die A27 in Richtung. Hannover auf.

Dabei übersah sie vermutlich den Wagen eines 41-Jährigen, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Es kam zu einem heftigen, rückwärtigen Anstoß, wodurch beide Fahrzeuge in die rechten Seitenschutzplanken geschleudert wurden.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf mindestens 25.000 Euro.

Der Hauptfahrstreifen musste bis in die Mittagsstunden gesperrt werden, der Verkehr in Richtung Hannover konnte nur einspurig rollen. Gegen die Unfallverursacherin wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

kom

