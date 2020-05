Im Galopp über die A27: Auto erfasst ausgebüxtes Pferd

Bremen – Ein Pferd ist am Dienstagabend auf der A27 aus einem Anhänger ausgebüxt, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Nach Polizeiangaben war ein 49-Jähriger gegen 19 Uhr mit seinem Gespann auf der A 27 in Höhe der Abfahrt Überseestadt unterwegs. Weil das Tier im Anhänger unruhig wurde, hielt der Mann auf dem Standstreifen an. Was er sah, wird ihm nicht gefallen haben: Die seitliche Tür de Anhängers war geöffnet, das Pferd steckte seinen Kopf heraus. Plötzlich wurde das Tier aufgeschreckt und geriet außer Kontrolle, berichtete die Polizei weiter. Es befreite sich irgendwie aus dem Anhänger und galoppierte als „Geisterpferd“ über die Autobahn Richtung Hannover.

An der Abfahrt Überseestadt kollidierte das Pferd mit dem Wagen eines 41-Jährigen. Der SUV wurde stark beschädigt. Dem Pferdebesitzer gelang es schließlich, sein Tier einzufangen. Es hatte sich an einem Bein und der Flanke erheblich verletzt und wurde in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei sperrte die A27 für kurze Zeit komplett, um das Pferd zurück zum Anhänger zu führen.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)