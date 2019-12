Unerwartet und humorvoll

Die deutsche Sängerin Leslie Clio brauchte ein wenig, um am Sonntagabend mit den Zuschauern in der ausverkauften Bremer Stadthalle warm zu werden. Insbesondere in der zweiten Hälfte der „Night of the Proms“ gelang es ihr. Foto: KOLLER

Bremen - Von Viviane Reineking. Welch‘ grandiose Stimmung am Sonntagabend in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena): Die zweite Hälfte der „Night of the Proms“ (NOTP) steht kurz bevor, da schwappen La-Ola-Wellen durchs Publikum. Mehr als 8 000 Zuschauer feiern das Klassik-Pop-Spektakel, das mit einer manchmal unerwarteten, aber rundum gelungenen Mischung aus Rock, Pop, Oper, Komik und Tanz für einen dreistündigen, aber dennoch kurzweiligen Musikgenuss sorgt.

Bekannte Popgrößen stehen mit dem 72-köpfigen „Antwerp Philharmonic Orchestra“ unter Leitung der Brasilianerin Alexandra Arrieche, dem 24 Sänger und Sängerinnen starken Chor „Fine Fleur“ und der NOTP-Band Band „Backbone“ gemeinsam auf der großen Bühne: Dies ist das Grundrezept der „Proms“, und es funktioniert auch in der 26. Ausgabe wieder wunderbar. 30 Titel bringen die Künstler unterschiedlicher Genres im Laufe des langen musikalischen Crossovers auf die Bühne. In Szene gesetzt immer wieder durch Spots, kleine Scheinwerfer, die wie Ufos an langen senkrechten Stangen über der Bühne „schweben“.

Dass das Rezept funktioniert, liegt aber auch an den speziellen Zutaten, die die Macher eingekauft haben. Allen voran in diesem Jahr: die kanadische Sopranistin Natalie Choquette. Schon vor 20 Jahren war sie bei den „Proms“ mit dabei, damals hochschwanger. Am Sonntag rollt sie auf einer Art Bürostuhl auf die Bühne – mit gebrochenem Knöchel. Ihren Gesang schmälert das nicht – und so verbindet sie gut gesalzene Spaghetti mit anspruchsvoller klassischer Musik. Sie singt mit Wein gurgelnd, stopft sich ungeniert die langen Nudeln in den Mund und macht sich die Arie „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot” so auf ihre besondere humorvolle Weise zu eigen. „Peinlich, peinlich” ist da im Publikum zu hören, vom Großteil aber gibt es frenetischen Beifall.

Zuvor hat Leslie Clio ein wenig schwer, warm zu werden mit den Zuschauern in der ausverkauften Halle. Mitgebracht hat die deutsche Künstlerin mit der ausdrucksstarken Stimme unter anderem ihren Hit „I couln’t care less“ von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2013. Doch erst im zweiten Teil des Abends kann sie begeistern: Gemeinsam mit den Gründervätern der „Hooters“, Eric Bazilian und Rob Hyman, singt sie „Time after time“. Ein Song übrigens, der aus der Feder von Cyndi Lauper und Hyman stammt. Mit „All you zombies“, „Johnny B.“ und „500 Miles“ geben „The Hooters“ ihre größten Hits zum Besten. Und beim Joan-Osbourne-Hit „One of us“, ebenfalls von Hyman geschrieben, sind sogar einige Zeilen auf Deutsch dabei. Zu Publikumslieblingen entwickeln sich schnell die fünf Tänzer der Tanz-Akademie „Let’s go urban“ aus Flandern: Zu „Bolero“, laut Moderator Stefan Frech das „meistgespielte Werk der Orchesterliteratur“, bilden sie mit ihren Breakdance-Elementen einen spannenden Kontrast.

Bei Tschaikowskys „Schwanensee“ steht das Sinfonie-Orchester im Mittelpunkt, beim Kanon „Someone you loved“ der Chor im wahrsten Sinne des Wortes in der ersten Reihe. Von 1973 bis 1981 war AI McKay Mitglied der US-Funkband „Earth Wind & Fire“, jetzt bildet er gemeinsam mit Tim Owens, DeVerve Duckett und Claude Woods die Band „AI McKay’s Earth Wind & Fire Experience“. Hits wie „Let’s groove tonight“ und „September“ sorgen für den Partypart bei den „Proms“.

„Eye in the sky“ von 1982 war einer der erfolgreichsten Songs von Alan Parsons, in Bremen hat er außerdem sein neues Stück „One note symphony“ dabei. Letzter Act des Abends ist – selbstverständlich – John Miles, dessen Song „Music“ zur NOTP-Hymne geworden ist. Mit Freddie Mercurys „Bohemian Rhapsody“ liefert Miles außerdem einen Rocksong, dem er eine ganz eigene Note verleiht, bevor die Künstler gemeinsam einen beeindruckenden Abend beschließen. Der Song: „All you need is love“. Und Musik, die brauchen wir natürlich auch.