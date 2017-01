Tödliche Messerstiche: Staatsanwaltschaft fordert neuneinhalb Jahre Haft

Bremen - Von Steffen Koller. Neun Jahre und sechs Monate Haft – so lautete die Forderung der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen einen 44-Jährigen, der sich seit September vergangenen Jahres wegen Totschlags vor dem Landgericht Bremen verantworten muss. Der Mann, der im März seine Ex-Frau (42) erstochen haben soll, spricht bis heute von „einem Versehen“.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der 44 Jahre alte Angeklagte hat am 13. März 2016 seine Ex-Frau in der gemeinsamen Wohnung in Bremerhaven mit zwei Messerstichen getötet. Der Mann, der mit seiner damaligen Frau 1997 aus der Türkei nach Deutschland auswanderte und zwei gemeinsame Töchter hat, soll in den frühen Morgenstunden unter Einfluss von Alkohol und Kokain mit einem Messer auf die 42-Jährige eingestochen haben – ein Stich traf die Lunge, der andere verletzte Brusthöhle und Zwerchfell. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht und fiel ins Koma. Drei Wochen später, am 5. April, starb sie an den Folgen der Tat.

Bis heute, so betont es die Staatsanwältin, sei „die Frage nach dem Warum vollkommen unklar“, auch gebe es keine direkten Zeugen der Tat. Der Angeklagte leugnet die Stiche zwar nicht, will aber „aus Versehen“ sein Opfer getötet haben. Bereits zu Prozessauftakt hatte der Mann von „einer plötzlichen Bewegung“ gesprochen, die er sich nicht erklären könne. Zu viel Alkohol sei in dieser Nacht geflossen, zu viel Kokain habe er konsumiert – auch unmittelbar vor der Tat. Für die Staatsanwältin, die in ihrem fast einstündigen Plädoyer davon spricht, dass der 44-Jährige „alles zum Tod der Frau Führende veranlasst“ habe, ist der Fall „ein klassischer Totschlag“.

Unterbringung in Entziehungsanstalt gefordert

Zusätzlich zu den geforderten neun Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt untergebracht werden. Zunächst, so der Vorschlag, soll er vier Jahre und vier Monate Haft in einem Gefängnis absitzen. Die restliche Strafe von fünf Jahren und zwei Monaten solle er dazu nutzen, sich seines Drogenproblems anzunehmen.

Anwältin Magaret Hoffmann, die die Familie der Getöteten als Nebenkläger vor Gericht vertritt, forderte kein konkretes Strafmaß, wünsche sich aber „eine gerechte Strafe“. Sie betonte, dass die „Familie zerrissen“ sei und der Angeklagte nicht nur das Leben seiner Ex-Frau „zerstört“ habe. „Seit dem Vorfall bestimmt Angst das Leben meiner Mandanten. Sie haben Angst vor Rache.“ Der Angeklagte habe gute Kontakte außerhalb des Gefängnisses und würde diese auch ausnutzen.

Tochter verlässt aufgebracht den Gerichtssaal

Insbesondere die heute 18-jährige Tochter des Mannes, die am Tattag ihre blutende Mutter in den Armen hielt, schien der vorletzte Verhandlungstag stark zu belasten. Sie verließ, während Verteidiger Alexander Ukat sein Plädoyer verlas, wütend den Gerichtssaal. In türkischer Sprache rief sie ihrem Vater etwas zu, danach wurde sie von Justizbeamten aus dem Saal geleitet. Ukat, der von „einer spontanen Tat“ sprach und betonte, sein Mandant habe „unermessliche Schuld auf sich genommen“, forderte „nicht mehr als fünf Jahre“ Haft für den 44-Jährigen plus Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Angeklagte sagte in seinem sogenannten letzten Wort, er „bereue sehr, was er getan habe“.

Das Urteil soll am kommenden Mittwoch, 25. Januar, verkündet werden.

