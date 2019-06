Bremen – Armenfürsorge, Krankenpflege, Abstinenzlervereine – die Geschichte der Bremer Wohlfahrtspflege ist vielfältig. Und vielfach allgegenwärtig im Bremer Alltagsleben – von großen Einrichtungen wie dem katholischen Krankenhaus St.-Joseph-Stift bis zur ehrenamtlichen Hilfe von Einrichtungen wie dem Verein zum Wohlthun, der seit mehr als 200 Jahren aktiv ist.

Zum ersten Mal aber gibt es jetzt ein Nachschlagewerk, das Bremens von Stiftungen, Vereinen und Kirchengemeinden getragene private Wohlfahrtspflege strukturiert darstellt – ein bundesweit in dieser Form wohl einmaliges Projekt.

Es ist das Werk von Jürgen Blandow. Der Autor, Jahrgang 1940, ist pensionierter Professor im ehemaligen Studiengang für Sozialpädagogik der Bremer Uni.

Sein Buch mit dem Titel „Bremer Wohltätigkeit“ erscheint in der Schriftenreihe des Staatsarchivs – und zwar (angesichts der Fülle des Materials) „als Hybrid“, wie Professor Konrad Elmshäuser es ausdrückt, der Leiter des Staatsarchivs. Gedrucktes und Digitales – zum Preis von 25 Euro gibt es einen 330-Seiten-Band mit Einleitung, kommentiertem Personenverzeichnis und Darstellungen der Wohltätigkeitsfelder. Das gedruckte Buch (ISBN 978-3-925729-85-0) enthält zudem eine CD mit navigierbarer pdf-Datei – Material im Umfang von weiteren 2000 Textseiten.

Im Staatsarchiv geht man davon aus, dass Historiker und andere Wissenschaftler Blandows Werk über Jahrzehnte nutzen werden. „Wir hoffen, dass diese Publikation zu weiterer Forschung anregt“, so Dr. Jörn Brinkhus, Leiter der Abteilung Archivbestände.

Das „Auskunfts-, Find- und Lesebuch“ (so der Untertitel) habe „Handbuchcharakter“, sagt Elmshäuser. Es werde vielen Lesern und Forschern „unendlich viel Nutzen bringen“. Blandows Werk sei „eine Arbeit von Jahrzehnten“. Elmshäuser: „Da ist die Berufs- und Wissenschaftserfahrung von Jahrzehnten eingeflossen, anders kriegt man sowas auch nicht hin in der Qualität.“

Das Thema Wohltätigkeit sei „tief“ in Bremens Geschichte verankert. „Im Mittelalter war es bei Kirchen angesiedelt, mit der Reformation griff auch der Staat regelnd in die Wohltätigkeit ein.“ Blandows Nachschlagewerk konzentriert sich auf der Entwicklung der Wohltätigkeit im Zeitraum von 1800 bis 1945. „Ab 1800 explodiert die Tätigkeit der bürgerlichen, der privaten Fürsorge“, so Elmshäuser.

„Bremen war über viele Jahrhunderte hinweg stolz auf seine wohltätigen Bürger und Werke“, so Autor Blandow. Sein Werk aber „besingt nicht die Wohltäter“, sondern versucht der Frage nachzugehen, was aus deren Geld wurde. Denn: „Geld allein macht noch keine Wohltätigkeit.“

Dennoch – wer das kommentierte Personenregister mit biografischen Angaben durchstöbert, trifft dort natürlich auf viele bekannte Bremer Namen. Da reicht das Spektrum vom AG-„Weser“-Werftdirektor Franz Stapelfeldt (1877 bis 1954, hier erwähnt als Vorsitzender des Vereins für Arbeiterwohnungen) über die Abstinenzlerin, Pädagogin und Sozialpolitikerin Ottilie Hoffmann (1835 bis 1925) bis hin zu dem Zuckerfabrikanten Paul Isenberg (1837 bis 1903). Isenberg unterstützte unter anderem den Ellener Hof in Osterholz, ein Heim für verwahrloste Kinder.