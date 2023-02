138-Meter-Frachter läuft in Bremen auf Grund – Ursache gefunden

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Teilen

Ein 138 Meter langer Frachter ist am Donnerstagabend auf der Weser in Bremen außer Kontrolle geraten und auf Grund gelaufen. Nun gibt es neue Details.

Update von Montag, 13. Februar, 10:00 Uhr: Bei einem Schiffs-Unfall auf der Weser ist am Donnerstagabend ein 138 Meter langer Frachter in Bremen auf Grund gelaufen. Zuvor ist das Schiff außer Kontrolle geraten. Die Ursache dafür ist ein Maschinenausfall.

Schiffs-Unfall auf der Weser: Frachter havarierte wegen Maschinenausfall

Wie die Polizei berichtet, sei das Frachtschiff auf dem Weg nach Großbritannien gewesen. In Höhe Niederbüren bei Burglesum seien die Maschinen ausgefallen. Das 9.600 Bruttoregistertonnen fassende Schiff drehte sich und lief am nordöstlichen Flussufer auf Grund. Nach Medienberichten, habe die Besatzung noch versucht, den Anker zu werfen. Diese Aktion habe Schäden am Rumpf zurückgelassen.

Die BBC Utah lief am Donnerstagabend in Bremen auf Grund. © Nonstop-News

„Nachdem mehrere Abschleppversuche scheiterten, konnte der Frachter nach dem Drehen der Tide befreit und in die Neustädter Häfen geschleppt werden“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Währenddessen musste die Weser zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Warum genau die Maschinen an Board ausfielen, bleibt weiter unklar. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Bremen dauern an.

138-Meter-Frachter rammt in Bremen Weser-Ufer und läuft auf Grund

Erstmeldung von Freitag, 10. Februar, 12:10 Uhr: Bremen – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 138 Meter langer Frachter am Donnerstagabend, 9. Februar 2023, in Bremen außer Kontrolle geraten und auf Grund gelaufen. Die BCC Utah war Richtung Nordsee unterwegs, als das Schiff kurz nach dem Ablegen am Neustädter Hafen plötzlich anfing, sich unkontrolliert zu drehen.

Danach rammte der Frachter mit dem Bug voran das flache Weser-Ufer auf der nordöstlichen Seite und lief auf Grund – nur wenige Meter vor dem Deich. Erst vier Stunden später gelang es mithilfe von zwei Schleppern, das lange Frachtschiff zu befreien und zurück nach Bremen zu schleppen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, das Schiff wurde allerdings am Bug beschädigt.

Der genaue Hergang der Havarie ist unklar. Vermutlich hatte das Schiff einen Ruder- oder Maschinenschaden.

138-Meter-Frachter rammt in Bremen Weser-Ufer und läuft auf Grund: Weitere Meldungen aus Bremen

In Bremen ist derweil in der Sögestraße eine neue Statue aufgetaucht. Es wird vermutet, dass es sich dabei um eine neue Aktion des Künstlers handelt, der als „Bremer Banksy“ bekannt ist. Ihm wird auch der Bremer „Bronzemann“ in den Wallanlagen zugerechnet, der zuletzt ohne Wagen dastand.