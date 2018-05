„Unbürokratisches Angebot“

Bürgerschaft passt Gesetz an: Lehrer können Ruhestand bis zu fünf Jahre aufschieben

+ Eine Lehrerin steht an einer Tafel und schreibt. In Bremen können zukünftig Lehrer ihren Ruhestand freiwillig um bis zu fünf Jahre hinausschieben. - Foto: dpa

Bremen - Lehrer in Bremen können künftig ihren Ruhestand freiwillig um bis zu fünf Jahre hinausschieben. Die Bremische Bürgerschaft passte am Mittwoch das Landesbeamtengesetz entsprechend an, um den Lehrermangel kurzfristig zu überbrücken. Damit werde die freiwillige Weiterarbeit von Lehrern über die eigentliche Ruhestandsgrenze hinaus auf eine klare und verlässliche Grundlage gestellt, heißt es.