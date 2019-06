Unbeliebte „Draußen-Berufe“

Eine Holzplatte mit viel aufmontierter Elektronik. Unten dreht sich ein Ventilator. Lukas Heitmann (26), Lehrling bei der Bremer Kältetechnikfirma Kreuzträger, erklärt Schülerinnen die aufgebaute Übungsanlage. Handfeste Information bieten 138 Aussteller bei der Messe „Vocatium“ zu Ausbildung und Studium, die am Donnerstag und Freitag in der Messehalle 6 stattfindet.

Bremen - Heitmann zeigt auf eine Reihe aufmontierter Geräte. „Das ist die speicherprogrammierbare Steuerung, das Gehirn der Anlage.“ Priya Badhan (18) aus Bremen hört zu und informiert sich über den Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik. „Das hört sich interessant an. Ich schraube auch gerne mal und arbeite viel mit dem Computer“, sagt die Zwölftklässlerin. Sie hat sich auch schon über die Studiengänge Soziale Arbeit und Religionspädagogik und den freiwilligen Wehrdienst informiert.

Die Firma Kreuzträger ist Ausstellerin an einem Stand des Projekts „Passgenaue Besetzung“ der Handwerkskammer. Auch am Stand: Berufsberater Günter Roes. „Wir wollen das Handwerk so darstellen, dass man genau weiß, was in den Berufen passiert“, sagt er. Sehr beliebt seien zu Zeit der Beruf des Tischlers und des Konditors.

Die Halle 6 auf der Bürgerweide ist voll. Mehr als 7 000 Schüler aus 9., 11. und 12. Klassen aus Bremen und „umzu“ werden an den beiden Messetagen erwartet. Sie sind in ihren Klassen auf die Messe vorbereitet worden.

Aus Schülersicht sei die Lage in der Pflege und im Handwerk gut. Arbeitgeber hätten es eher schwer, hier Bewerber zu finden, sagt Projektleiterin Ulrike Janzen vom Organisator Institut für Talententwicklung. „Die ,Draußen-Berufe' sind nicht so beliebt.“ Insgesamt würden sich die Schüler mehr für kaufmännische als für gewerblich-technische Berufe interessieren. Die Messe sei auch eine gute Chance für Schüler vor dem Hauptschulabschluss. „Sie können hier als Persönlichkeiten punkten“, sagt Janzen.

An sechs Tischen berät die Uni Bremen. Gut 700 Interessenten haben sich angemeldet. Der Andrang beim Thema Lehramt ist groß. Stephan Determann, Leiter der Zentralen Studienberatung an der Uni Bremen, sagt: „Am besten man hat ein Hauptfach, mit dem man Klassenlehrer werden kann.“ Auch am Stand für Jura ist einiges los. Alex (19) aus Bremen sagt: „Ich wurde gut informiert über das, was im Studium passiert – und dass es gar nicht so trocken ist. Mein Interesse ist gestiegen.“

Bionda (18) aus Osterholz-Scharmbeck hat spontan Halt am Stand der Polizei Bremen gemacht. Die stellt ein dreijähriges Studium mit Praxisanteilen für die gehobene Laufbahn als Kommissar vor. „Für die Schüler, die sich auf den Aufnahmetest vorbereiten, sind die Chancen besser denn je – wegen der hohen Einstellungszahlen“, sagt Katharina Siegmund, tätig im Bereich Pressearbeit und Nachwuchswerbung bei der Polizei Bremen. Biondas Interesse ist gestiegen. „Ich werde mir Informationen besorgen“, sagt sie.

Info

Am Freitag öffnet die Messe „Vocatium“ von 8.30 Uhr bis 14.45 Uhr in der Halle 6 der Messe Bremen auf der Bürgerweide. 138 Aussteller sind vor Ort, darunter 90 Ausbildungsbetriebe, 23 Hochschulen, 15 Akademien und Fachschulen sowie zehn Beratungsinstitutionen. Die Messe ist zum zehnten Mal in Bremen zu Gast. Veranstaltet wird sie vom Institut für Talententwicklung (IFT) mit Hauptsitz in Berlin. Neben der Berufsorientierung sollen Jugendliche auf Bewerbungsgespräche vorbereitet werden. Der Eintritt ist frei.