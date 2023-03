Unbekannter überfällt älteres Ehepaar in Wohnung

Von: Fabian Raddatz

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend in Bremen-Osterholz ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremen – Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Bremen nach Zeugen: Wie es in einem Einsatzbericht heißt, klingelte es gegen 18:20 Uhr an der Tür eines älteren Ehepaars in der Ellener Dorfstraße in Bremen-Osterholz. Als die 78-Jährige öffnete, wurde sie von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Der Bewaffnete forderte Geld.

Die Polizei in Bremen sucht nach einem Raubüberfall in Osterholz nach Zeugen. © onw-images/Marius Bulling

Die Seniorin ergriff daraufhin einen Gehstock und schlug damit nach dem Täter. Der Fremde entriss ihr den Stock, schubste sie beiseite und betrat die Wohnung, schreibt die Polizei. Dort stieß er ihren hinzugeeilten 84 Jahre alten Ehemann zu Boden. Als die 78-Jährige laut um Hilfe schrie, ergriff der Räuber ohne Beute die Flucht. Der 84-Jährige musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Die Polizei fragt: „Wer hat Montagabend in diesem Zusammenhang im Bereich der Ellener Dorfstraße und in der Züricher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Täter geben?“

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.