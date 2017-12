Bremerhaven - Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntagnachmittag in Bremerhaven auf einem Grundstück tot aufgefunden worden.

Die Untersuchungen zur Todesursache dauern an, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bisher gebe es keine Hinweise auf die Identität des Mannes. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt und trug an den Seiten kurz rasierte schwarze Haare.

Bekleidet war der Tote mit einem blauen Stoffmantel, Jeans und schwarzen Turnschuhen.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa