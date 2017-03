Mann stiehlt Tasche und schlägt zweimal zu

Bremen - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hat ein Mann in Bremen eine Tasche und ein Handy geraubt.

Eine 63 Jahre alte Frau befand sich Mittwochabend, gegen 23.45 Uhr, gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Heimweg. Sie liefen die Hamburger Straße entlang, als plötzlich ein Mann von hinten kam und ihr die Umhängetasche von der Schulter ziehen wollte, wie die Polizei mitteilt.

Die Frau versuchte noch die Tasche festzuhalten, aber der Täter riss daraufhin ruckartig, woraufhin die 63-Jährige die Henkel loslassen musste. Der Unbekannte flüchtete mit der Tasche über die Straße Auf dem Peterswerder in Richtung Weserstadion. Der 70 Jahre alte Ehemann verfolgte den Mann bis zur Franz-Böhmert-Straße. Als der Räuber erkannte, dass sein Verfolger in ein Mobiltelefon sprach, kam er auf diesen zu, schlug ihm zweimal mit der Faust in das Gesicht und nahm ihm das Handy ab.

So sieht der Täter aus

Anschließend flüchtete der Täter unerkannt über den Osterdeich in Richtung Hamburger Straße. Von den Zeugen wird der Täter wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt

- etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

- schlank

- rotblonder 3-Tage-Bart

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Ehemann ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0421/362 38 88 entgegen.

