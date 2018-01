Lkw-Brand: Versuchte Tötung

Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Bei einem Anschlag auf einem Firmengelände ging dieser Lkw in Flammen auf. In einem Lastwagen daneben schlief ein Fahrer, der den Flammen gerade noch entkommen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung.

Bremen - In der Nacht zum 27. Dezember ging auf einem Firmengelände im Industriehafen in Gröpelingen ein Lkw in Flammen auf – in einem Lastwagen nebenan schlief ein Lkw-Fahrer. Sein Glück: Er wachte auf und konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ermittler stufen den Anschlag als versuchtes Tötungsdelikt ein. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt für Hinweise eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.