Unbekannte überfallen Discounter, schlagen Kassiererin und flüchten

Bremen - Zwei Unbekannte haben am Montagabend einen Supermarkt in Oslebshausen überfallen und Geld gestohlen. Das meldet die Polizei Bremen.

Die Männer Männer betraten den Discounter in der Straße „Am Oslebshauser Bahnhof“ gegen 20.50 Uhr. Sie gingen zur Kasse und taten so, als wollten sie bezahlen. Als die 41-jährige Supermarkt-Angestellte die Kasse öffnete, schlug ihr einer der Männer ins Gesicht und griff in die Kasse.

Mit dem gestohlenen Geld flüchteten die Täter in Richtung Wohlers Eichen / Oslebshauser Heerstraße. Der Beschreibung zufolge sollen die Männer beide etwa 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen hat kurze dunkle, leicht lockige Haare. Der andere soll ebenfalls dunkle Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Offenbar waren zur Tatzeit mehrere Kunden im Kassenbereich, die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

kab

