„Mondscheintouren“ durch Innenstadt bringen Verborgenes zutage

Bremen - Von Martin Kowalewski. Im Dunkeln sieht man weniger. Doch dafür kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ralph Liebetanz (53) ist ein Führer bei den „Mondscheintouren“. Eine der abendlichen Touren endet in der Böttcherstraße, die andere im Schnoor. Liebetanz erzählt dabei gerne über Dinge, die man bei Tageslicht leicht übersieht, und natürlich von der Geschichte Bremens.

Die Touren machen bei den Stadtmusikanten halt. „Tausende von Touristen hatten gefragt, wo sind die Stadtmusikanten? Als die 1953 aufgestellt waren, gab es Aufregung. Die Leute beklagten: Mensch, sind die klein, Mensch, sind die abstrakt. Und sie strecken dem Rathaus das Hinterteil zu“, sagt Liebetanz. Dann erklärt er, warum es keine gute Idee gewesen wäre, die Stadtmusikanten einfach umzudrehen. In der dargestellten Pose, also aufeinander, kämen diese in der Erzählung der Gebrüder Grimm nur einmal vor: als sie die Räuber aus dem Haus vertreiben. „Würde man sie umdrehen, säßen die Räuber also im Rathaus“, so Liebetanz.

Die Stadtmusikanten kommen aber noch einer anderen Stelle vor, ganz in der Nähe. Sie sind eingearbeitet in die Halterung einer leuchtenden Laterne am Gebäude an der Kreuzung Am Markt / Unser Lieben-Frauen-Kirchhof. „Das Gebäude gehörte einer bayrischen Brauerei, die mit den Stadtmusikanten Werbung gemacht hat“, sagt Liebetanz. Schon 107 Jahre hängt die Lampe mit ihrer Halterung dort – und ist damit älter als die bekannte Skulptur. „Vielen Bremern sind die Stadtmusikanten an dieser Stelle noch nie aufgefallen“, sagt Liebetanz.

Liebestanz lenkt die Blicke der Teilnehmer auf die gut erleuchtete Balustrade des Rathauses und ihre vielen Darstellungen von Anfang des 17. Jahrhunderts. „Die Balustrade ist wie ein Geschichtsbuch. Das wurde so gemacht, weil damals viele Leute nicht lesen konnten.“ Er spricht über die Abbildung einer Frau, die einen Apfel hoch in der Hand hält. Diese sitzt auf einer anderen Person, die auf dem Boden kniet und aus deren Gesäß ein Kreuz ragt. „Die Frau steht für die Stadt Bremen, ist auch ein Symbol der Demut. Sie sitzt auf dem Papst. Sie hat ihm den Apfel, ein Symbol für die weltliche Macht, entrissen“, erklärt Liebetanz.

Die Böttcherstraße am Abend ist ruhig. Die Tour hält an einem Schild von 1991. An der Stelle wurde der Oberschenkel eines Esels in der Erde gefunden. „Manche sehen das als Beweis, dass die Bremer Stadtmusikanten es doch bis nach Bremen geschafft haben“, sagt er. Thomas Bußmann (52) aus Gladbeck lauscht interessiert. „Ich war vorher schon in der Böttcherstraße. Ich habe nicht gewusst, dass sie im Zweiten Weltkrieg ganz zerstört wurde“, sagt er.

Auch der Schnoor ist mit seinen gut beleuchteten Gassen und bunten Schaufenstern für den Spaziergang im Dunkeln ein wunderbares Ziel. Hierher führt Tour zwei. Eher dunkel ist es an der einstigen Badestube am Stavendamm mit der Skulptur „Beim Bade“. „Hier wurde nicht nur gebadet, sondern es wurden auch die Haare geschnitten und kleine Furunkel ausgedrückt“ sagt Liebetanz – was unter den Teilnehmern einen leichten Schauder auslöst. Um die Skulptur stehen Poller, nachdem 2007 jemand mit einem Lkw kam und sie stahl. Das Werk wurde erneuert. Marius (29) aus Lilienthal hat die Tour zum Schnoor zum Geburtstag geschenkt bekommen. „Das war sehr interessant. Ich kenne zwar die Gegend, aber diese ganzen Details wusste ich nicht“, sagt er. Die nächsten Termine: Heute, 15. Dezember, und am 22. Dezember, 18 Uhr (Tour zur Böttcherstraße) und 19.15 Uhr (Tour zum Schoor). Preis: zehn Euro (Kinder 4,50 Euro).