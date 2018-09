Unbekannte greifen Pärchen vorm Bremer Hauptbahnhof an

Am frühen Sonntagmorgen haben zwei Unbekannte einen Mann im Bereich des Bahnhofsvorplatzes angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung.

Der 25-Jährige saß gemeinsam mit seiner 27-jährigen Begleiterin an einer Haltestelle, als zwei Männer auf die beiden zukamen und sie zunächst verbal angingen. Kurz darauf soll das Duo den 25-Jährigen geschlagen und getreten haben, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als zwei hinzueilende Freunde des Pärchens versuchten den Streit zu schlichten, flüchteten die Unbekannten gemeinsam mit einem Dritten in eine Straßenbahnlinie in Richtung Mahndorf. Vermutlich stieg das Trio aber kurze Zeit später wieder aus.

Einer der Tatverdächtigen trug eine auffällige Daunenjacke in den Farben blau, orange und rot der Marke "Ellesse".

Die Polizei Bremen bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421 362-3888 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

