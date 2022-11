Unbekannte blenden Piloten mit Laserpointer

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Laserpointer können auch Piloten in Flugzeug blenden und für gefährliche Situationen sorgen © Miguel Candela/dpa

Gefährliche Laser-Attacke in Bremen: Beim Anflug auf den Flughafen haben Unbekannte den Piloten mit einem Laserpointer geblendet.

Bremen – Die Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr: Unbekannte haben am Mittwochabend einen Piloten mit einem Laserpointer geblendet – als dieser gerade im Anflug auf den Bremer Flughafen war. Trotz der Laser-Attacke konnte der Pilot die Airbus-Maschine sicher landen, niemand kam zu Schaden, so die Polizei.

Ersten Angaben zufolge kam die Attacke wohl aus dem Bereich der Kattenturmer Heerstraße. Laserpointer können schwere Augenschäden verursachen, warnt die Polizei. Besonders grüne Laser wirkten dabei stärker und könnten in kürzester Zeit schwere Schäden auf der Netzhaut verursachen. Somit stelle das Verwenden eines Lasers gegen Menschen eine Straftat dar.

Wer beobachte, wie jemand einen Laserpointer auf Personen oder Fahrzeuge richte, der soll die Polizei rufen.

Beim Anflug auf den Bremer Flughafen: Unbekannte blenden Piloten mit Laserpointer – Zeugen gesucht

Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich Kattenturm verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.