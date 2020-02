Unangemeldete Demo gegen die Polizei: Gruppierung randaliert in Bremen

Transparent: „Todesursache: dein Freund und Helfer“

Eine unangekündigte Demonstration gegen die Polizei hat am Montagabend in Bremen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dunkel gekleidete Menschen schmierten Farbe an zahlreiche Hauswände. Die im Zentrum der Kritik stehende Polizei kam hingegen zu spät.