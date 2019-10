Cinema Ostertor: Deutschlands ältestes Programmkino wird 50

Unabhängig

+ © Thomas Kuzaj Cineastische Institution und unabhängiger Familienbetrieb – das Cinema Ostertor wird 50 Jahre alt. Im November 1969 öffnete das Kino mit dem Film „Chronik der Anna Magdalena Bach“. © Thomas Kuzaj

Eine der Kugelschreiberzeichnungen, für die der Bremer Künstler Jub Mönster bekannt ist, ist die vielleicht schönste Darstellung dieses Kinos. Ins Blau des Nachtlebens an der Sielwallkreuzung getaucht, zeigt Mönster das Cinema Ostertor – oder besser: dessen Fassade. Eine leuchtende Fassade, hinter der sich Illusionswelten öffnen; in diesem Fall laut Aushang in Form der Filme „Shining“ und „Blues Brothers“. Nun steht ein Jubiläum an. Das Cinema Ostertor, 1969 am Ostertorsteinweg 105 als erstes Programmkino Deutschlands eröffnet, wird 50 Jahre alt.