Bremen – Die einen schwingen elegant von Ast zu Ast, die anderen flattern grazil von Blüte zu Blüte – und bald sollen sie ein neues Zuhause bekommen. Für Schmetterlinge und Weißhandgibbons des Wissenschaftscenters Botanika dauert es nicht mehr lange, dann dürfen neue Gehege bezogen werden. Am Freitag setzte Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) zusammen mit Sponsoren und Stiftern die symbolische Zeitkapsel ins Fundament des Geheges, das die Tiere ab Sommer 2021 beherbergen soll.

Noch ist nicht viel zu sehen im Außenbereich der Botanika. Das Fundament ist gegossen, einige Mauern stehen, schemenhaft ist zu erahnen, wo später Fenster eingebaut werden sollen. Ab Sommer 2021 werden auf insgesamt rund gut 750 Quadratmeter die vier seit 2016 in der Botanika heimischen Weißhandgibbons und Schmetterlinge einen neuen Lebensraum finden. Ein konkretes Datum, wann der Umzug der besonderen Art stattfindet, steht noch nicht. Und doch dürfte die Vorfreude bei den tierischen Bewohnern groß sein. Denn neben dem neuen Schmetterlingshaus, das zukünftig tropische und heimische Arten beherbergen soll, entstehen auch ein neues Warmhaus samt Futterküche sowie eine Außenanlage für die kleinen Menschenaffen „Knuppy“, „Yuna“, „Wody“ und „Jupp“.

Rund 1,2 Millionen Euro wird der Neubau kosten, zum Teil von Stiftern und Sponsoren wie dem Abwasserunternehmen Hansewasser übernommen. Etwa 190 000 Euro kommen vom Umweltressort, das damit die Innenausstattung des Schmetterlingshauses sowie die dazugehörige Ausstellung „Vielfalt.Insekten“ finanziert, sagte Geschäftsführerin Petra Schäffer.

Bremer Umzug der besonderen Art:

Neubau kostet 1,2 Millionen Euro

Für sie sind die Schmetterlinge „Botschafter der Vielfalt“, mit dem Neubau werde „der Weg unserer Erlebniswelt konsequent“ fortgeführt. Für Besucher der Weißhandgibbons, die bis 2016 im Gartencenter Vida, einer Art Privatzoo in Huchting, lebten und dann in die Botanika kamen, soll es ein „faszinierendes Erlebnis werden, ihnen so nah kommen zu können“, so Schäffer.

Für Imhoff, der die symbolische Zeitkapsel samt Bremer Schlüssel und weiteren Kleinigkeiten ins Fundament legte, ist die Arbeit des Science-Centers enorm wichtig. „Wenn wir unsere Artenvielfalt erhalten wollen, müssen wir sie auch kennen“, machte er mit Bezug auf die Schmetterlinge deutlich. 60 verschiedene Arten mit jeweils etwa 100 Faltern fliegen aktuell durch das Gehege, wie viele es nach dem Umzug werden, sei zur Zeit noch unklar.

Bremer Umzug der besonderen Art:

„Eine sehr besondere Aufgabe“

Auch für die Planer und Architekten war zunächst einiges unklar, man baue eben nicht jeden Tag Affengehege und Schmetterlingshäuser. Für die Büros „Schulze Pampus Architekten“, die bereits für den Ostflügel-Neubau des Park Hotels verantwortlich zeichneten, und das Büro „Campe Janda Architekten“, aktuell in die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft involviert, sei es „eine sehr, sehr besondere Aufgabe“ gewesen.

Wie weit dürfen Bäume auseinanderstehen, was macht man mit Muttern, die von Verkleidungen abstehen und wie groß muss die Außenklappe sein? Fragen wie diese mussten beantwortet werden, bevor sich die Experten an die Pläne setzten. Ganz zentral war jedoch die Frage: Wie baut man ein Gewächshaus in ein Gebäude ein? Da kaum Standards vorgelegen hätten, mussten Informationen von Zoos, Tierärzten und Veterinärämtern eingeholt werden. Was die Planer daraus gemacht haben, wird sich dann in rund neun Monaten begutachten lassen.

Von Steffen Koller

+ „Yuna“ ist einer der vier Weißhandgibbons, die bald ein neues Zuhause in der Botanika bekommen. © Koller