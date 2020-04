Umweltschutz in Becherform

Haben auf die Corona-Pandemie reagiert: Quasi Seeralan (im Bild) und seine Kollegen Walter Steinhauer und Lucian Suhrhoff bieten die Teilnahme am Pfandsystem für 2020 kostenfrei an, um Bremer Geschäfte bei der Wiedereröffnung zu unterstützen.

Bremen - Von Steffen Koller. Vieles, wenn nicht sogar alles wird von der Corona-Pandemie überdeckt, dabei gibt es Themen, die vor Covid-19 groß im Kommen waren. So zum Beispiel der Bereich Umweltschutz, dem sich ein Bremer Trio seit 2018 verschrieben hat. Mit ihrer Idee „Cup2Date“, mit der sie das Pfandsystem für Kaffeebecher revolutionieren wollen, startete das Trio im vergangenen Jahr durch. Doch Corona zwingt auch sie zum Umdenken. Das haben sie jetzt getan.

Alles begann mit einem Studienprojekt. Anfangs mit vielen an der Idee beteiligt, kristallisierte sich schnell ein harter Kern heraus, der wirklich hinter dem Vorhaben stand: Walter Steinhauer (28), Lucian Suhrhoff (26) und Quasi Seeralan (26) überlegten, analysierten, verwarfen Ideen und schliffen an Verbesserungen.

Das Resultat: „Cup2Date“, eine Idee, so simpel wie effektiv. Leute, die beispielsweise einen Bäcker oder ein Café besuchen und dort einen Kaffee zum Mitnehmen ordern, können gegen eine Pfandgebühr von einem Euro den recycelbaren Becher mitnehmen, ihren Kaffee trinken, bei einem anderen (ebenfalls am Konzept beteiligten) Laden den Becher wieder abgeben und dort den Euro zurückerhalten. Bis zu 500-Mal können die Becher, so Quasi Seeralan, Unternehmensentwickler bei „Cup2Date“, wiederverwendet werden. Ein schlagendes Argument gegenüber dem bisherigen System und den damit verbundenen Müllbergen aus Einwegbechern.

Dabei war aller Anfang schwer. Zu Beginn gelang es dem Trio lediglich, zwölf Partner mit ins nachhaltige Boot zu holen. Doch mehrere Monate später entwickelte sich „Cup2Date“ zum „Selbstläufer“. Kooperierten Anfang 2019 noch 44 Cafés in Bremen mit dem Jung-Unternehmen und waren etwa 4 000 Becher im Umlauf, so steigerte sich die Zahlen bis März auf 55 Cafés (davon eins in Bremerhaven und eins in Halle/Saale) und etwa 15 000 Becher. Zudem gewann das Trio große Unterstützer wie die Sparkasse Bremen und die Öffentliche Versicherung Bremen (ÖVB) hinzu.

Auch wenn das Geschäft – von dem die Drei jedoch (noch) nicht leben können, daher gehen sie alle anderen Hauptjobs nach – gut lief, so macht die Corona-Pandemie auch vor „Cup2Date“ nicht Halt. Cafés sind geschlossen, der Weg zum Bäcker wird nur noch in den nötigsten Fällen gemacht, kaum Pendler sind unterwegs. Doch auch hier haben sich die Jungunternehmer etwas einfallen lassen: Mussten Partner, die „Cup2Date“ nutzen wollen, zuvor eine jährliche „Systemgebühr“ von 299 Euro zahlen, fällt diese für das Jahr 2020 komplett weg, sagt Quasi Seeralan.

„Dabei wollen wir Partnern bei der Wiedereröffnung ihrer Geschäfte etwas Gutes tun“, sagt er. Zudem sei „Cup2Date“ das derzeit günstigste Pfandsystem Deutschlands, betont der Unternehmensentwickler. Kein anderer Anbieter solcher Formate könne den Preis von „Cup2Date“ schlagen. Neben der günstigen Gebühr liegen für Seeralan die weiteren Vorteile auf der Hand: So würden zum Beispiel Bäcker ihre Heißgetränke bis zu 30 Prozent günstiger anbieten können, Partner hätten zudem eine ganz individuelle Werbetafel „to go“. Das Projekt sei von Beginn an nicht profitorientiert geplant gewesen und soll auch so weitergeführt werden „Es geht uns in erster Linie um Nachhaltigkeit.“

Von den 299 Euro Jahresgebühr würde das Trio lediglich einen Bruchteil ins eigene Portemonnaie stecken – der große Rest gehe für Versand- und Lagerkosten sowie Steuern drauf. Langfristig, so das Ziel, soll es die „Cup2Date“-Becher irgendwann in ganz Deutschland geben. „Das soll jeder mitbekommen“, sagt Seeralan.